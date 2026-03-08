UFC anuncia card da Casa Branca com Poatan e Topuria; veja

O mistério chegou ao fim. Após meses de expectativa e especulações entre fãs e lutadores, Dana White finalmente anunciou, na madrugada deste domingo (8), o card completo do aguardado UFC Casa Branca. O evento histórico, marcado para o dia 14 de junho, contará com três representantes brasileiros no octógono e promete reunir grandes nomes do MMA.

Após meses de campanha por parte dos lutadores, os fãs do UFC alimentavam a expectativa de ver o duelo entre Alex Poatan e Jon Jones no card da Casa Branca. A decisão final da organização, porém, deixou a lenda norte-americana de fora. Ainda assim, garantiu a presença do brasileiro, que agora busca conquistar seu terceiro cinturão no Ultimate.

Em destaque, a luta principal terá o retorno de Ilia Topuria ao octógono mais famoso do mundo. O georgiano busca fazer sua primeira defesa do peso-leve contra Justin Gaethje, que derrotou Paddy Pimblett pelo cinturão interino da divisão no início de 2026.

Card completo do UFC Casa Branca

Cinturão do peso-leve (até 70,3 Kg): Ilia Topuria x Justin Gaethje

Cinturão interino do peso-pesado (até 120,2 Kg): Alex Poatan x Ciryl Gane

Peso-galo (até 61,2 Kg): Sean O'Malley x Aiemann Zahabi

Peso-leve (até 70,3 Kg): Mauricio Ruffy x Michael Chandler

Peso-médio (até 83,9 Kg): Bo Nickal x Kyle Daukaus

Peso-pena (até 65,7 Kg): Diego Lopes x Steve Garcia

Card do UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/UFC)

Do Bronx sonha com UFC Casa Branca?

Pronto para disputar o cinturão BMF (lutador mais durão) do UFC, Charles do Bronx já tem os próximos desafios em mente. O brasileiro reforçou que toparia um combate com o irlandês Conor McGregor, mesmo fora de sua categoria, no evento programado para acontecer na Casa Branca.

— No 77kg, 83kg, 93kg... Todo mundo sabe que eu vou, não importa o peso. Eu sou o cara mais verdadeiro desse jogo, não é pelo que ele é ou por quem eu sou, é pelo dinheiro, isso vai dar muito dinheiro. Todo mundo quer isso. Não importa (a categoria), se ele falar que quer, eu só assino o contrato - disse Charles, que atualmente luta na categoria peso-leve (até 70,3kg).

O ambicioso evento do UFC na Casa Branca está previsto para o dia 14 de junho e, segundo o CEO da organização, Dana White, a expectativa é de que seja "o show mais assistido da história".

Charles Do Bronx enfrenta Max Holloway no UFC 326 (Foto: Reprodução Instagram UFC)

