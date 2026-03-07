Conteúdo Especial

Para definir o lutador mais durão do mundo, o UFC preparou um duelo de lendas: Charles Oliveira x Max Holloway. Enquanto Do Bronx busca um feito inédito na carreira, o havaiano tenta defender o título de BMF neste sábado (7). A sensação de que é "tudo ou nada" incendeia essa disputa dentro e fora do octógono mais famoso do planeta.

Não dá para negar que ambos os lutadores têm poder de fogo e merecem ocupar o posto de "mais fod@" da organização. Para os novos fãs que querem entender o legado dos veteranos, basta abrir o "livro de recordes" do UFC. De promessas a campeões, tanto Charles quanto Max defendem e representam seus estilos de luta como poucos.

De estatísticas a recordes

O duelo entre Do Bronx e Holloway promete alto nível técnico. De um lado, o maior finalizador da história do UFC; do outro, um striker experiente, conhecido pelo alto volume de golpes e dono do recorde de ataques significativos conectados na organização.

A trajetória de Charles no UFC também é marcada por números expressivos. Ao longo de mais de uma década no octógono, o ex-campeão dos leves construiu marcas que refletem seu estilo agressivo e versátil, acumulando finalizações, bônus por performance e vitórias importantes contra alguns dos principais nomes da categoria.

Recordes de Charles do Bronx

Vitórias pela via rápida (nocaute/finalização): 21

Vitórias por finalização: 17

Bônus pós-luta: 21

Brasileiro com mais vitórias no UFC: 24

Recordes de Max Holloway

Golpes significativos conectados em uma única luta no UFC: 445 Golpes Significativos Conectados: 3655 Total de Golpes Conectados: 3907 Peso-pena com mais vitórias no UFC: 20

Max Holloway vem de vitória sobre Dustin Poirier no UFC 318 (Foto: Jonathan Bachman/AFP)

O que esperar da luta principal do UFC 326?

Os números são importantes, embora não sejam eles que ganham lutas. Ainda assim, alguns dados ajudam a entender o cenário de um confronto em que os estilos são bastante diferentes. Não é segredo que o jogo de chão é uma das principais armas de Charles do Bronx — algo que pode se tornar um desafio diante de Holloway, que possui cerca de 83% de defesa de quedas na carreira.

Para a felicidade dos fãs brasileiros, Oliveira já descartou a possibilidade de focar exclusivamente no jiu-jitsu. Além disso, suas habilidades no boxe não podem ser subestimadas. Vitórias contra grandes strikers, como Dustin Poirier e Michael Chandler, mostram que o brasileiro também consegue se sentir confortável no combate em pé.

Do lado de Holloway, a estratégia deve passar pela movimentação constante e pela manutenção da luta em longa distância. O havaiano costuma crescer ao longo dos combates e aumentar o volume de golpes principalmente a partir do segundo e terceiro rounds, quando pressiona o adversário com sequências longas para tirar seu poder de ataque.

Já Charles tende a apostar em uma pressão constante, ao estilo "Chute Boxe Diego Lima", tentando encurtar a distância para neutralizar a mobilidade e o ritmo de Holloway. Ao invadir esse espaço, o brasileiro pode abrir caminho para buscar quedas ou até mesmo trabalhar nas costas do adversário, uma das posições em que costuma ser mais perigoso.

Outro ponto que pode se tornar decisivo são os chutes de Charles na perna de Holloway. Além de pontuar, esses golpes podem reduzir a mobilidade do havaiano ao longo da luta, dificultando sua movimentação lateral e diminuindo o volume ofensivo que costuma aparecer nos rounds finais.

FICHA TÉCNICA

UFC 326

📆 Data: 7 de março de 2025

⏰ Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)

🌍 Local: no T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA)

📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

Resultado da pesagem do UFC 326

Card Principal - 23 horas

Peso-leve (até 70,3 Kg): Max Holloway (70,5 Kg) x Charles Oliveira (70,7 Kg) - pelo cinturão BMF

Peso-médio (até 83,9 Kg): Caio Borralho (84,3 Kg) x Reinier de Ridder (84,1 Kg)

Peso-galo (até 61,2 Kg): Rob Font (61,6 Kg) x Raul Rosas Jr. (61,4 Kg)

Peso-leve (até 70,3 Kg): Drew Dober (70,7 Kg) x Michael Johnson (70,5 Kg)

Peso-médio (até 83,9 Kg): Gregory Rodrigues (84,3 Kg) x Brunno Ferreira (83,4 Kg)

Card Preliminar - 19 horas

Peso-galo (até 61,2 Kg): Cody Garbrandt (61,6 Kg) x Xiao Long (61,4 Kg)

Peso-médio (até 83,9 Kg): Donte Johnson (84,1 Kg) x Cody Brundage (84,1 Kg)

Peso-pena (até 65,7 Kg): Ricky Turcios (66,2 Kg) x Alberto Montes (66 Kg)

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Cody Durden (56,9 Kg) x Nyamjargal Tumendemberel (56,9 Kg)

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Su Mudaerji (57,1 Kg) x Jesus Aguilar (56,9 Kg)

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Rafael Tobias (92,5 Kg) x Diyar Nurgozhay (93,2 Kg)

Peso-pena (até 65,7 Kg): Jeong Yeong Lee x Gaston Bolaños (66 Kg)*

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Luke Fernandez (92,9 Kg) x Rodolfo Bellato (92,7 Kg)

*Luta cancelada após problemas com o corte de peso

