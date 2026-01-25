O peso pena Jean Silva retornou à coluna de vitórias com estilo no UFC 324 deste sábado. O brasileiro foi mais agressivo e venceu o inglês Arnold Allen por decisão unânime, e superando a derrota sofrida para Diego Lopes em setembro do ano passado.

Após a vitória, ele admitiu que Allen era seu ídolo e que esse duelo foi difícil para ele, mas garantiu que fez questão de lutar os três rounds para provar que conseguia ter gás para tanto e fechou seu discurso pedindo uma chance pelo cinturão.

— Minha equipe sabe, eu não gosto de falar isso, mas quando eu estava começando no MMA, ele (Arnold Allen) já estava no UFC. É difícil lutar contra quem a gente gosta, contra nossos ídolos. Eu queria muito nocauteá-lo, mas minha equipe seguiu falando que era para eu esperar e eu provei hoje que posso fazer três rounds. Na semana que vem, eu não quero saber quem vai ganhar, mas eu sou o próximo, segurem meu cinturão.

Como foi a luta

O primeiro assalto começou melhor para o inglês, com Arnold Allen soltando golpes e se movimentando, impedindo que Jean se aproximasse. Com boas sequências de chutes altos e diretos de esquerda, Allen chegou a conectar bastante no brasileiro. Porém, no último minuto, o brasileiro se recuperou e chegou a acertar bastante o rival.

No segundo assalto, Silva voltou mais decidido a soltar golpes e conseguiu conectar bons diretos e soltou cotovelos rodados perigosos. O brasileiro claramente foi mais contundente que o inglês, mas Allen também conseguiu acertar golpes duros em Jean.

Já no último round, os dois tentaram trocar quedas, mas o duelo acabou sendo resolvido em pé. Novamente, Jean Silva foi mais contundente, acertando golpes mais duros e fechando o duelo com seguidos chutes altos na cabeça de Allen.

Preliminares do UFC 324

Deiveson não foi páreo para Umar no UFC 324 (Reprodução Instagram UFC Brasil)

Deiveson Figueiredo não conseguiu frear o ímpeto de Umar Nurmagomedov e acabou sendo dominado pelo russo. O pupilo do primo Khabib, Umar conquistou sua segunda vitória seguida após ser derrotado pelo então campeão Merab Dvalishvili em disputa de título.

O card preliminar do UFC 324 começou com três nocautes seguidos no primeiro assalto, antes do primeiro duelo chegar ao terceiro round. No total a porção anterior ao card principal teve quatro nocautes e duas decisões. Na luta principal da noite, Justin Gaethje enfrenta Paddy Pimblett pelo título interino dos leves.

