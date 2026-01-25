No UFC 324, Jean Silva vence Arnold Allen e pede chance de título: 'Sou o próximo'
Brasileiro dominou as ações, foi mais agressivo e voltou à coluna das vitórias
O peso pena Jean Silva retornou à coluna de vitórias com estilo no UFC 324 deste sábado. O brasileiro foi mais agressivo e venceu o inglês Arnold Allen por decisão unânime, e superando a derrota sofrida para Diego Lopes em setembro do ano passado.
Após a vitória, ele admitiu que Allen era seu ídolo e que esse duelo foi difícil para ele, mas garantiu que fez questão de lutar os três rounds para provar que conseguia ter gás para tanto e fechou seu discurso pedindo uma chance pelo cinturão.
— Minha equipe sabe, eu não gosto de falar isso, mas quando eu estava começando no MMA, ele (Arnold Allen) já estava no UFC. É difícil lutar contra quem a gente gosta, contra nossos ídolos. Eu queria muito nocauteá-lo, mas minha equipe seguiu falando que era para eu esperar e eu provei hoje que posso fazer três rounds. Na semana que vem, eu não quero saber quem vai ganhar, mas eu sou o próximo, segurem meu cinturão.
Como foi a luta
O primeiro assalto começou melhor para o inglês, com Arnold Allen soltando golpes e se movimentando, impedindo que Jean se aproximasse. Com boas sequências de chutes altos e diretos de esquerda, Allen chegou a conectar bastante no brasileiro. Porém, no último minuto, o brasileiro se recuperou e chegou a acertar bastante o rival.
No segundo assalto, Silva voltou mais decidido a soltar golpes e conseguiu conectar bons diretos e soltou cotovelos rodados perigosos. O brasileiro claramente foi mais contundente que o inglês, mas Allen também conseguiu acertar golpes duros em Jean.
Já no último round, os dois tentaram trocar quedas, mas o duelo acabou sendo resolvido em pé. Novamente, Jean Silva foi mais contundente, acertando golpes mais duros e fechando o duelo com seguidos chutes altos na cabeça de Allen.
Preliminares do UFC 324
Deiveson Figueiredo não conseguiu frear o ímpeto de Umar Nurmagomedov e acabou sendo dominado pelo russo. O pupilo do primo Khabib, Umar conquistou sua segunda vitória seguida após ser derrotado pelo então campeão Merab Dvalishvili em disputa de título.
O card preliminar do UFC 324 começou com três nocautes seguidos no primeiro assalto, antes do primeiro duelo chegar ao terceiro round. No total a porção anterior ao card principal teve quatro nocautes e duas decisões. Na luta principal da noite, Justin Gaethje enfrenta Paddy Pimblett pelo título interino dos leves.
