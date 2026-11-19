Conor McGregor libera 400 funcionários para aproveitar estreia de GTA 6
Lutador do UFC surpreende colaboradores de suas empresas em diferentes países ao anunciar dia de descanso
Conor McGregor surpreendeu os funcionários de suas empresas ao anunciar uma folga especial nesta quinta-feira (19), data de lançamento do aguardado GTA 6. O lutador do UFC liberou cerca de 400 colaboradores espalhados por diferentes países para aproveitarem o novo jogo da franquia Grand Theft Auto.
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A expectativa pelo lançamento de GTA 6 movimentou fãs ao redor do mundo e chegou até o ambiente corporativo. Diante da repercussão do novo título, Conor McGregor decidiu atender aos funcionários interessados em acompanhar a estreia do game e concedeu um dia inteiro de descanso à equipe.
O anúncio foi feito pelo próprio irlandês em sua conta oficial no X (antigo Twitter). Em tom descontraído, o lutador se apresentou como um "chefe amigão" e desejou que os colaboradores aproveitassem o lançamento. A decisão contempla aproximadamente 400 funcionários de suas empresas em diferentes partes do mundo.
A atitude rapidamente chamou a atenção nas redes sociais, especialmente pela dimensão do lançamento de GTA 6, um dos jogos mais aguardados dos últimos anos. A franquia Grand Theft Auto é conhecida pelo sucesso comercial e pela enorme comunidade de fãs, que aguardavam há anos por um novo capítulo da série.
Trajetória do "Notorious"
Aos 38 anos, Conor McGregor é um dos nomes mais populares da história do MMA. O irlandês iniciou sua carreira profissional em 2008 e estreou no UFC em 2013. Dentro da organização, conquistou os cinturões das categorias peso-pena e peso-leve, tornando-se o primeiro lutador da história da companhia a deter simultaneamente dois títulos de divisões diferentes.
Ao longo da carreira, McGregor acumulou 22 vitórias e sete derrotas no MMA profissional. Entre seus triunfos mais expressivos estão as vitórias sobre José Aldo, Eddie Alvarez e Chad Mendes. O irlandês também protagonizou rivalidades marcantes com Nate Diaz e Dustin Poirier, além de enfrentar nomes como Max Holloway e Donald Cerrone.
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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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