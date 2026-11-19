Conor McGregor surpreendeu os funcionários de suas empresas ao anunciar uma folga especial nesta quinta-feira (19), data de lançamento do aguardado GTA 6. O lutador do UFC liberou cerca de 400 colaboradores espalhados por diferentes países para aproveitarem o novo jogo da franquia Grand Theft Auto.

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A expectativa pelo lançamento de GTA 6 movimentou fãs ao redor do mundo e chegou até o ambiente corporativo. Diante da repercussão do novo título, Conor McGregor decidiu atender aos funcionários interessados em acompanhar a estreia do game e concedeu um dia inteiro de descanso à equipe.

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O anúncio foi feito pelo próprio irlandês em sua conta oficial no X (antigo Twitter). Em tom descontraído, o lutador se apresentou como um "chefe amigão" e desejou que os colaboradores aproveitassem o lançamento. A decisão contempla aproximadamente 400 funcionários de suas empresas em diferentes partes do mundo.

A atitude rapidamente chamou a atenção nas redes sociais, especialmente pela dimensão do lançamento de GTA 6, um dos jogos mais aguardados dos últimos anos. A franquia Grand Theft Auto é conhecida pelo sucesso comercial e pela enorme comunidade de fãs, que aguardavam há anos por um novo capítulo da série.

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Conor McGregor anunciou dia de folga aos funcionários pelas redes sociais, usando referências ao GTA (Foto: Reprodução/ Instagram)

Trajetória do "Notorious"

Aos 38 anos, Conor McGregor é um dos nomes mais populares da história do MMA. O irlandês iniciou sua carreira profissional em 2008 e estreou no UFC em 2013. Dentro da organização, conquistou os cinturões das categorias peso-pena e peso-leve, tornando-se o primeiro lutador da história da companhia a deter simultaneamente dois títulos de divisões diferentes.

Ao longo da carreira, McGregor acumulou 22 vitórias e sete derrotas no MMA profissional. Entre seus triunfos mais expressivos estão as vitórias sobre José Aldo, Eddie Alvarez e Chad Mendes. O irlandês também protagonizou rivalidades marcantes com Nate Diaz e Dustin Poirier, além de enfrentar nomes como Max Holloway e Donald Cerrone.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.