Virna Jandiroba confirmou nesta quarta-feira (18), por meio de vídeo nas redes sociais, que foi dispensada pelo UFC, encerrando sua trajetória de sete anos e 14 combates. A notícia surpreendeu a lutadora, que recentemente disputou uma eliminatória ao cinturão contra Tatiana Suarez em Las Vegas.

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A brasileira de 38 anos vinha em boa fase na divisão peso-palha (até 52,1 kg), ocupando a terceira colocação no ranking da categoria. Antes do confronto com Suarez, ela havia conquistado uma vitória por decisão unânime sobre Tabatha Ricci. A luta contra a americana tinha status de eliminatória para uma disputa pelo título.

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— O fato é que o UFC me dispensou. Fui pega de surpresa nesse momento. Obviamente se trata de uma empresa privada e eu sabia que tudo é muito instável. Mas, dado o momento e as circunstâncias, fui pega de surpresa nesse sentido, porque estava num bom momento da carreira. Fiz 14 lutas na organização, realizei meus sonhos, estive no topo da categoria, disputei o cinturão e vivi momentos incríveis — contou.

Apesar do desligamento, a lutadora descartou a aposentadoria e afirmou que continuará ativa no MMA. Sem revelar detalhes, Virna já busca novas oportunidades no mercado e mantém otimismo para seguir competindo. Antes de ingressar no UFC, ela foi campeã do Invicta FC, uma das principais organizações do MMA feminino.

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Virna Jandiroba comemora vitória no UFC, ergue os braços no octógono usando top verde.A brasileira Virna Jandiroba foi dispensada pelo UFC (Foto: Reprodução/ Instagram)

Trajetória de Virna Jandiroba no UFC

Ao longo de sua passagem pelo UFC, Virna construiu uma trajetória de destaque no peso-palha, com nove vitórias e cinco derrotas em 14 combates. A baiana estreou na organização em abril de 2019, diante de Carla Esparza, e conquistou resultados importantes contra nomes como Felice Herrig, Angela Hill, Marina Rodriguez e Amanda Lemos. O triunfo sobre Lemos, por finalização, em julho de 2024, foi um dos principais momentos de sua carreira e a aproximou de uma disputa pelo título.

O ponto alto dessa trajetória veio em outubro de 2025, quando enfrentou Mackenzie Dern pelo cinturão peso-palha, no UFC 321. Apesar da derrota por decisão unânime após cinco rounds, Virna alcançou o objetivo de disputar o título da principal organização de MMA do mundo. A brasileira encerra, assim, um ciclo de sete anos no UFC entre as principais atletas da divisão, mas com planos de continuar sua carreira no esporte.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.