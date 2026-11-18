UFC demite brasileira ex-desafiante ao cinturão: 'pega de surpresa'
Virna Jandiroba, terceira no ranking peso palha, teve contrato rescindido após sete anos na organização
Virna Jandiroba confirmou nesta quarta-feira (18), por meio de vídeo nas redes sociais, que foi dispensada pelo UFC, encerrando sua trajetória de sete anos e 14 combates. A notícia surpreendeu a lutadora, que recentemente disputou uma eliminatória ao cinturão contra Tatiana Suarez em Las Vegas.
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A brasileira de 38 anos vinha em boa fase na divisão peso-palha (até 52,1 kg), ocupando a terceira colocação no ranking da categoria. Antes do confronto com Suarez, ela havia conquistado uma vitória por decisão unânime sobre Tabatha Ricci. A luta contra a americana tinha status de eliminatória para uma disputa pelo título.
— O fato é que o UFC me dispensou. Fui pega de surpresa nesse momento. Obviamente se trata de uma empresa privada e eu sabia que tudo é muito instável. Mas, dado o momento e as circunstâncias, fui pega de surpresa nesse sentido, porque estava num bom momento da carreira. Fiz 14 lutas na organização, realizei meus sonhos, estive no topo da categoria, disputei o cinturão e vivi momentos incríveis — contou.
Apesar do desligamento, a lutadora descartou a aposentadoria e afirmou que continuará ativa no MMA. Sem revelar detalhes, Virna já busca novas oportunidades no mercado e mantém otimismo para seguir competindo. Antes de ingressar no UFC, ela foi campeã do Invicta FC, uma das principais organizações do MMA feminino.
Trajetória de Virna Jandiroba no UFC
Ao longo de sua passagem pelo UFC, Virna construiu uma trajetória de destaque no peso-palha, com nove vitórias e cinco derrotas em 14 combates. A baiana estreou na organização em abril de 2019, diante de Carla Esparza, e conquistou resultados importantes contra nomes como Felice Herrig, Angela Hill, Marina Rodriguez e Amanda Lemos. O triunfo sobre Lemos, por finalização, em julho de 2024, foi um dos principais momentos de sua carreira e a aproximou de uma disputa pelo título.
O ponto alto dessa trajetória veio em outubro de 2025, quando enfrentou Mackenzie Dern pelo cinturão peso-palha, no UFC 321. Apesar da derrota por decisão unânime após cinco rounds, Virna alcançou o objetivo de disputar o título da principal organização de MMA do mundo. A brasileira encerra, assim, um ciclo de sete anos no UFC entre as principais atletas da divisão, mas com planos de continuar sua carreira no esporte.
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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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