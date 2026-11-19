Hokit rebate Bruce Buffer após gesto obsceno no UFC 334
Lutador justifica dedo médio como crítica ao excesso de profissionalismo nas lutas
Durante o UFC 334, realizado no Madison Square Garden, em Nova York, Josh Hokit fez um gesto obsceno para o locutor Bruce Buffer, gerando repercussão. Em publicação nas redes sociais, o pes-pesado alegou que o ato foi uma resposta às críticas de Buffer sobre seu desempenho, e não uma animosidade pessoal.
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Josh Hokit negou ter qualquer má vontade contra Bruce Buffer, mas afirmou que seu gesto com o dedo médio foi uma reação a comentários negativos do locutor sobre seu trabalho. Em vídeo publicado no Instagram, o americano declarou que não aceita críticas ao seu esforço e à forma como ganha a vida, independentemente de quem as faça.
— Vamos falar rapidamente sobre o dedo do meio para o Bruce Buffer. Não há mais má vontade com o Bruce Buffer do que com qualquer outro cara. Se você quiser falar m... sobre o meu corre, sobre como eu ganho o meu dinheiro, vai ser 'f...-se' todas as vezes. Não me importa quem você seja — disse.
O lutador também criticou o que chamou de excesso de profissionalismo nas artes marciais mistas, afirmando que isso prejudica a essência visceral do esporte. Para Hokit, o foco excessivo em técnica e pontos transforma as lutas em algo artificial, afastando a natureza de confronto brutal e gladiador que ele acredita ser fundamental no octógono.
— Para mim, mostrar o dedo do meio significa: 'f...-se o profissionalismo'. O profissionalismo está matando esse esporte. É isso que acontece também quando há mais dinheiro no esporte. As pessoas começam a olhar para ele por uma lente profissional. E aí você começa a lutar assim, começa a lutar por pontos. Não se trata mais de impor a sua vontade, trata-se de parecer bonito, parecer afiado. Mas isso não é uma luta no fim das contas. Nós somos trancados dentro de um cage e somos animais, somos gladiadores — completou.
Josh Hokit é derrotado por Ciryl Gane
O episódio ocorreu no card principal do UFC 334, em que Hokit foi derrotado por Ciryl Gane. A polêmica reacende o debate sobre o equilíbrio entre profissionalismo e autenticidade nas lutas, tema que divide opiniões dentro do MMA.
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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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