Charles do Bronx explica discussão com 'biscoito' durante live
Campeão BMF diz que provocação de internauta usando filtro "tirou a paz"
Charles do Bronx explicou uma discussão inusitada que teve em live recente. Na transmissão, um seguidor fez provocações ao lutador enquanto usava um filtro de biscoito de gengibre, e o assunto viralizou nas redes sociais. Em entrevista ao canal "Olhar da Luta", o campeão BMF disse que a atitude do internauta "tirou a paz".
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O brasileiro costuma usar as lives para interagir com seus seguidores e valoriza a criação de uma comunidade entre os fãs que acompanham suas transmissões com frequência. Mas, na ocasião, chegou a desligar a live após perder a paciência quando o usuário continou com as provocações e se recusou a sair da live.
— Ali (na live) você conhece várias pessoas, né? Tu vê gente que entra ali, que xinga, tu vê gente que já quer te pedir milhares de coisas. Tu vê que tem pessoas ali que vão trocando ideia contigo, se identifica com aquele e daqui a pouco é uma família. Eu entendo que tem muita gente lá que eles não querem se aparecer, mas troca ideia contigo. Mas esse... O cara me coloca um biscoito na cara e, porr*, mano, tirou minha paz — disse.
Após o encerramento da transmissão, o internauta tentou continuar a provocação em sua própria live, mas Charles conseguiu bloqueá-lo rapidamente. O lutador percebeu que os demais espectadores permaneceram na sua live, sem aderir ao comportamento do provocador, o que reforçou sua percepção de que se tratava apenas de uma atitude isolada e sem apoio.
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Do Bronx treina para o UFC 335
Atualmente, do Bronx se dedica à preparação para um dos compromissos mais importantes de sua temporada. No dia 12 de dezembro, o brasileiro encara Diego Lopes na luta principal do UFC 335, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O confronto coloca dois representantes do país frente a frente pelo cinturão BMF, título que carrega um significado especial dentro do peso-leve do Ultimate.
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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