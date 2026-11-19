Alex Pereira terá um novo desafio na carreira no dia 12 de dezembro, quando enfrentará Sergei Pavlovich no co-main event do UFC 335, em Las Vegas, nos Estados Unidos. De olho no confronto, Israel Adesanya, antigo rival do brasileiro, apontou a velocidade como principal arma para Poatan superar o russo e conquistar sua primeira vitória na categoria dos pesos-pesados.

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A luta contra Sergei Pavlovich marcará a estreia de Alex Pereira nos pesos-pesados do MMA profissional. Conhecido pelo poder de nocaute e pela precisão nos golpes, o brasileiro terá pela frente um adversário reconhecido pelo porte físico e pela força na divisão. O confronto também pode ter impacto direto na disputa pelo cinturão da categoria, atualmente sob posse de Ciryl Gane.

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Em participação no podcast 'Precision Pod', Israel Adesanya analisou o duelo e aconselhou Poatan a não priorizar o ganho de massa muscular para enfrentar o russo. Para o nigeriano, a velocidade e a movimentação do brasileiro podem fazer a diferença diante de um adversário fisicamente maior.

— A velocidade é o poder dele. Ele tem mãos de pedra, mas, quando desfere golpes com agilidade, essa se torna sua melhor arma. Não deve tentar ganhar peso, pois seu corpo não está acostumado a isso. Manter-se esguio e pressionar Pavlovich com rapidez será o caminho para a vitória — afirmou.

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A estratégia sugerida pelo ex-campeão do UFC também parece estar alinhada aos planos de Alex Pereira. Antes mesmo das declarações de Adesanya, o brasileiro havia indicado a intenção de competir com aproximadamente 110 kg. A ideia é preservar características importantes de seu estilo de luta, como explosão, mobilidade e velocidade, sem comprometer o poder de seus golpes.

Apesar dos conselhos, a relação entre Adesanya e Pereira foi marcada por uma das rivalidades mais conhecidas dos esportes de combate. Os dois se enfrentaram quatro vezes ao longo das carreiras, sendo duas no kickboxing e duas no MMA. Com o passar do tempo, a rivalidade deu espaço a uma relação mais respeitosa. Os dois passaram a trocar elogios publicamente e chegaram a demonstrar interesse na possibilidade de realizar treinamentos em conjunto para os próximos desafios no UFC.

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Adesanya chuta Poatan em meio à disputa pelo cinturão no UFC (Foto: Carmen Mandato/AFP)

Expectativa para o UFC 335

O confronto com Pavlovich representa mais um passo importante na trajetória de Alex Pereira no MMA. Depois de conquistar títulos em diferentes categorias, o brasileiro busca ampliar seu legado na divisão dos pesos-pesados. Do outro lado, o russo terá a oportunidade de superar um dos principais nomes do esporte e fortalecer sua posição na corrida pelo cinturão.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.