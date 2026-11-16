Algoz de Alex Poatan volta a aplicar golpe ilegal no UFC
Ciryl Gane foi "denunciado" por Josh Hokit após duelo deste sábado (14)
A polêmica envolvendo Ciryl Gane e golpes ilegais voltou a ganhar um novo capítulo no UFC. Depois de ser acusado por Alex Poatan de acertá-lo diversas vezes na nuca durante o confronto pelo cinturão interino dos pesos-pesados, em junho deste ano, o francês voltou a se envolver em uma situação controversa no último sábado (14), diante de Josh Hokit, no UFC 334.
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Desta vez, o episódio aconteceu ainda no primeiro round da disputa pelo título dos pesados. Em uma tentativa de conter o avanço do americano, Gane esticou a mão em direção ao rosto do adversário e aparentemente atingiu seu olho esquerdo com os dedos. Hokit reclamou imediatamente, mas o árbitro Marc Goddard não interrompeu o combate.
A consequência do golpe ilegal, segundo o próprio desafiante, foi sentida durante os cinco rounds. Em publicação nas redes sociais após o confronto, Hokit afirmou que passou a enxergar três imagens desde o momento da dedada.
— Eu vi triplicado a luta inteira… Mas f***-se — escreveu o americano.
Apesar da reclamação, nenhuma punição foi aplicada ao campeão linear dos pesados durante o confronto. O francês acabou confirmado como vencedor por decisão unânime dos juízes, após cinco rounds de disputa.
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Polêmica com Alex Poatan no UFC Casa Branca
Não é a primeira vez que uma luta de Ciryl Gane termina cercada por questionamentos sobre possíveis infrações. Em junho, no UFC Casa Branca, o francês enfrentou Alex Poatan pelo cinturão interino dos pesos-pesados e venceu por nocaute técnico no segundo round.
Durante a sequência que antecedeu a interrupção, com o brasileiro tentando se recuperar após sofrer um knockdown, Gane disparou uma série de socos e cotoveladas. Parte dos golpes pareceu atingir a região posterior da cabeça de Poatan, o que provocou reclamações do paulista após o resultado.
Na ocasião, o brasileiro direcionou críticas principalmente ao árbitro Herb Dean, por não ter interrompido a sequência ou advertido o adversário. O episódio também gerou debates entre fãs e integrantes do MMA sobre a aplicação das regras. Agora, diante de Josh Hokit, uma nova acusação coloca Gane no centro de outra controvérsia. Desta vez, porém, a reclamação envolve uma dedada no olho, e não golpes na nuca.
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