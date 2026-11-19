Ex-campeão do UFC revela detalhes de briga em Abu Dhabi: 'tentativa de homicídio'
Aljamain Sterling relata agressões após confusão envolvendo membros do clã Nurmagomedov
O ex-campeão peso-galo do UFC Aljamain Sterling, amigo de Merab Dvalishvili, revelou novos detalhes sobre a briga envolvendo lutadores em um hotel de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Segundo o norte-americano, a confusão foi ainda mais grave do que mostram as imagens que viralizaram nas redes sociais. Em entrevista à ESPN MMA, Sterling relatou agressões que classificou como tentativa de homicídio.
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Há pouco mais de uma semana, um vídeo de uma briga generalizada entre lutadores em um hotel de Abu Dhabi ganhou repercussão nas redes sociais. As imagens mostram momentos de tensão envolvendo integrantes do clã Nurmagomedov e pessoas próximas a Merab Dvalishvili. No entanto, de acordo com Sterling, a violência teria continuado mesmo depois do encerramento das cenas registradas.
O ex-campeão não estava presente no momento do episódio, mas afirmou ter ouvido relatos de Merab e de Saba Lazishvili, amigo do georgiano que também teria sido agredido. Sterling chamou a atenção para a participação de Umar Nurmagomedov, primo de Khabib, que não aparece no vídeo, mas teria voltado a atacar o lutador após uma aparente trégua.
— Esses caras são uns babacas. Quem faz isso? Você não aperta a mão de alguém, faz as pazes e depois age (assim) pelas costas. Não é um filme. O Umar (Nurmagomedov) não está no vídeo, mas depois que o vídeo acaba, o Umar aparece, anda até o Merab e soca o rosto dele. E pela forma que ele se aproximou, parecia que ele queria apaziguar a situação. Porque isso foi depois que tudo tinha se acalmado. O que há de respeitável nisso? Acho que eles deveriam ter ficado na cadeia. Ponto final — disse.
Sterling também afirmou que integrantes do clã Nurmagomedov seguraram Saba Lazishvili e o imobilizaram para pisar em sua cabeça. Na avaliação do ex-campeão do UFC, os responsáveis agiram como se estivessem acima da lei e deveriam ter sido presos após o episódio.
— Eles se safam dessas m... o tempo todo. Não estão acima da lei, e acho que eles acreditam que estão. Depois que eu soube de tudo o que aconteceu depois do vídeo, com o Umar, eles segurando o Saba e prendendo a mão dele para poderem pisar na cabeça dele. Cara, isso é tentativa de homicídio… — completou.
Nurmagomedov e equipe foram liberados
A confusão envolvendo Usman Nurmagomedov e Merab Dvalishvili em Abu Dhabi teve um desfecho diferente do previsto inicialmente. Condenado a seis meses de prisão ao lado de outros sete integrantes de sua equipe, o lutador russo foi liberado após uma nova decisão da Justiça local. A revisão também beneficiou os demais envolvidos, que tiveram as penas de detenção retiradas.
A mudança foi anunciada na última terça-feira (17) pelo Departamento Judicial de Abu Dhabi. Embora tenham escapado da prisão, os oito réus ainda precisarão pagar uma multa de 150 mil dirhams cada, valor equivalente a aproximadamente R$ 236 mil. A quantia representa metade da penalidade estabelecida na primeira sentença, que previa 300 mil dirhams por pessoa.
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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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