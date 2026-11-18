Stephen Thompson anunciou sua aposentadoria do MMA profissional após vencer Charles Radtke no UFC 334, realizado no último sábado (14), em Nova York. Apesar da decisão de encerrar a carreira, o ex-lutador do Ultimate revelou que recebeu pedidos de colegas para continuar competindo. Entre eles, estavam os brasileiros Alex Poatan e Carlos Prates, que tentaram convencê-lo a reconsiderar a aposentadoria.

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Aos 43 anos, o americano encerra sua trajetória no esporte com um cartel de 18 vitórias, nove derrotas e um empate, além de duas disputas pelo cinturão dos meio-médios do UFC. Conhecido pelo apelido de "Wonderboy", Thompson construiu uma carreira marcada pela técnica apurada no karatê e pela qualidade no combate em pé. Embora não tenha conquistado o título da organização, tornou-se um dos nomes mais respeitados da história do Ultimate na modalidade.

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Em entrevista ao programa The Ariel Helwani Show, Thompson contou que foi abordado por diversos atletas nos bastidores do Madison Square Garden, após sua última luta. Os companheiros de profissão demonstraram admiração pelo veterano e pediram que ele não encerrasse a carreira. Alex Poatan e Carlos Prates foram alguns dos nomes que fizeram o apelo.

— O Alex Pereira veio até mim e disse: 'Não pare, não pare'. Ele queria que eu continuasse lutando. O Carlos Prates e vários outros lutadores do card também falaram: 'Não pare, cara, não pare'. Isso me inspira, cara, saber que tive um impacto na vida de alguns desses caras — contou Thompson.

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O americano também fez questão de elogiar os dois brasileiros e destacou a qualidade dos atletas que atualmente representam o país no UFC.

— O Carlos Prates, bicho, que monstro. E o Alex Pereira, um dos melhores de todos os tempos, entrando lá e fazendo acontecer — afirmou.

Stephen Thompson aplica golpe contra o adversário durante luta no UFC 334 (Foto: Caleb Bowlin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Trajetória de Stephen Thompson

Profissional desde 2010, Stephen Thompson chegou ao UFC em 2012 e construiu uma trajetória de destaque na divisão dos meio-médios. O americano teve duas oportunidades de conquistar o cinturão da categoria contra Tyron Woodley. No primeiro encontro, no UFC 205, os lutadores empataram. Já na revanche, realizada no UFC 209, Woodley venceu por decisão majoritária e manteve o título.

Com a aposentadoria anunciada após o UFC 334, Thompson encerra uma carreira de destaque no MMA. Enquanto isso, Alex Poatan e Carlos Prates seguem em atividade e buscam consolidar suas trajetórias entre os principais nomes do Ultimate.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.