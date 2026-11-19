Com compromisso marcado para dezembro, no UFC 335, Alex "Poatan" Pereira já sabe quem quer encarar no octógono mais famoso do mundo na sequência. O striker paulista, que vem de derrota para Cyril Gane na Casa Branca, segue convicto de que está a uma luta do terceiro cinturão inédito e, por isso, merece a revanche contra o francês e campeão dos pesos-pesados (até 120,2 kg).

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Poatan acredita que a vitória diante de Sergei Pavlovich no co-evento principal do último card numerado do ano o levará imediatamente ao posto de desafiante ao título. O "Índio" vê no reencontro com Gane a oportunidade de se firmar na categoria e corrigir o resultado do combate anterior, em junho.

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— Eu tenho que passar por essa luta e, com certeza, eu vou ser o próximo depois — afirmou Poatan, ao portal especializado MMA Junkie.

Para ter a chance da sonhada revanche, o ex-campeão dos médios (83,9 kg) e meio-pesados (93 kg) terá que passar por um dos nomes mais temidos do peso-pesado em sua segunda luta na divisão. O russo Sergei Pavlovich chega embalado pelos três triunfos consecutivos no Ultimate, mas a bagagem do brasileiro de 39 anos no mundo dos esportes de combate é considerada por ele mesmo o fator de desequilíbrio no confronto.

— Ele vem de vitórias muito boas e acho que isso está dando confiança para ele. Mas eu tenho um diferencial. Eu sou um atleta diferente. Tenho uma experiência muito grande já dentro e fora do MMA. Não sei se ele já enfrentou um cara como eu — declarou.

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Poatan, Charles e Diego Lopes estrelam o UFC 335

Alex Poatan e Sergei Pavlovich se enfrentam no dia 12 de dezembro, na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA), pelo UFC 335. O evento é liderado pela disputa do cinturão BMF (lutador mais durão, em inglês), entre os brasileiros Charles "do Bronx" e Diego Lopes, no peso-leve (até 70,3 kg).

Completam a lista de anúncios feitos até o momento para o card as lutas entre Brandon Moreno e Charles Jhonson, pelos moscas (até 56,7 kg); Kyler Philips e Ethyn Ewing, pelos galos (até 61,2 kg); Damian Pinas e Baisangur Susurkaev, pelos médios (até 83,9 kg); e Quentin Pasley e Junior Tafa, pelos meio-pesados (até 93 kg);