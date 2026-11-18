Dana White cita Alex Poatan em 'lista dos sonhos' no UFC
Dirigente elegeu o brasileiro em confronto que mais deseja realizar no Ultimate
Alex Poatan tem a luta co-principal do UFC 335 como seu próximo compromisso, contra Sergei Pavlovich. Mas Dana White já projeta uma "luta dos sonhos" para o brasileiro. O dirigente listou Poatan e Josh Hokit como o confronto que mais gostaria de realizar no Ultimate.
Em entrevista ao "Bleacher Report", Dana White elencou as quatro lutas que mais deseja organizar no UFC. Confira a lista:
- Josh Hokit x Alex Poatan
- Paddy Pimblett x Ilia Topuria
- Peter Yan x Sean O'Malley
- Tom Aspinall x Jon Jones
O principal duelo da lista de Dana White pode estar mais próximo de sair do papel do que se imagina. Caso Alex Poatan supere Sergei Pavlovich no UFC 335, em 12 de dezembro, o brasileiro poderá ganhar força por uma nova oportunidade de disputar o cinturão. Em contrapartida, uma derrota pode mudar os rumos de seus próximos passos no octógono e abrir caminho para um possível confronto com Josh Hokit, que vem de revés diante do atual campeão, Ciryl Gane.
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A polêmica envolvendo Ciryl Gane e golpes ilegais voltou a ganhar um novo capítulo no UFC. Depois de ser acusado por Alex Poatan de acertá-lo diversas vezes na nuca durante o confronto pelo cinturão interino dos pesos-pesados, em junho deste ano, o francês voltou a se envolver em uma situação controversa no último sábado (14), diante de Josh Hokit, no UFC 334.
Desta vez, o episódio aconteceu ainda no primeiro round da disputa pelo título dos pesados. Em uma tentativa de conter o avanço do americano, Gane esticou a mão em direção ao rosto do adversário e aparentemente atingiu seu olho esquerdo com os dedos. Hokit reclamou imediatamente, mas o árbitro Marc Goddard não interrompeu o combate.
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