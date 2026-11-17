Algoz de Amanda Nunes no UFC volta atrás em revanche: 'Preciso descobrir'
Após cogitar luta em categoria extinta, Kayla Harrison deixou em aberto a possibilidade de reencontrar a "Leoa" no octógono
Amanda Nunes terá que aceitar as condições de Kayla Harrison caso queira concretizar a revanche imediata com a campeã do peso-galo feminino (até 61,2 kg). Após defender o título no co-evento principal do UFC 334 no último sábado (14), a judoca americana comentou sobre a possibilidade de voltar a enfrentar a "Leoa", porém estabeleceu um novo cenário para a reedição do confronto.
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Em entrevista ao canal do jornalista especializado Ariel Helwani, Kayla confirmou que mudou de decisão quanto à eventual revanche. Inicialmente, a bicampeã olímpica de judô (Londres 2012 e Rio 2016) havia topado subir de categoria para encarar Amanda no peso-pena (até 65,8 kg), divisão que está inativa desde a primeira aposentadoria da brasileira, em 2023. No entanto, a lutadora americana reavaliou os termos do possível combate e colocou em dúvida não só o desafio de lutar no peso de cima, como também sua continuidade no esporte.
— Eu disse em um momento da coletiva de imprensa que daria a ela uma revanche automática na categoria de 145 libras para que eu também pudesse pegar aquele cinturão. O preço subiu. Com certeza. Preciso descobrir se consigo continuar fazendo isso. Essa é uma pergunta para mim e para Deus. Eu não sei — contou Harrison.
Sem data, local ou até mesmo condições confirmadas, a revanche entre Kayla Harrison e Amanda Nunes ainda é uma incógnita. A decisão final dependerá, principalmente, da campeã, que vem de sua primeira defesa de cinturão na carreira no MMA profissional.
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Amanda Nunes perde no retorno ao UFC
Amanda Nunes teve um retorno frustrado ao octógono mais famoso do mundo. No sábado, três anos depois de anunciar a aposentadoria, a "Leoa" voltou direto com uma disputa de cinturão no UFC 334, no Madison Square Garden, em Nova Iorque (EUA). Quem estragou a noite da brasileira foi Kayla Harrison, que defendeu o título do peso-galo feminino (até 61,2 kg) ao finalizar a rival no quarto round.
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