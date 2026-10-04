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Natália Silva vence chinesa e conquista cinturão inédito para o Brasil no UFC

Mineira venceu Wang Cong por decisão unânime nos Estados Unidos

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/10/2026 00:38
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Natália Silva UFC
Natalia Silva venceu chinesa no UFC (Foto: Alex Goodlett/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP)

Natalia Silva conquistou o cinturão peso-mosca do UFC ao derrotar a chinesa Wang Cong por decisão unânime na noite deste sábado (3), nos Estados Unidos. A brasileira tornou-se a primeira representante do país a segurar o título da categoria na organização.

A vitória veio após cinco rounds de domínio da brasileira. Natalia mostrou superioridade na trocação e impôs seu jogo no solo durante toda a luta, controlando as principais ações do combate e neutralizando as reações da adversária chinesa.

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Round a round

No primeiro assalto, Natalia rapidamente encontrou os melhores golpes e conectou mais ataques significativos do que Wang. A brasileira também levou a luta para o chão e, a partir do controle da perna da adversária, manteve a chinesa em posição desconfortável enquanto trabalhava com golpes por cima.

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No segundo round, as duas lutadoras aumentaram o volume e trocaram golpes com intensidade logo de início. Natalia acertou um chute que derrubou Wang e, com cerca de dois minutos para o fim do assalto, voltou a levar a luta ao solo para controlar a posição e manter a chinesa sob pressão.

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No terceiro e no quarto rounds, Natalia manteve a mesma estratégia: alternando socos e chutes, continuou encontrando espaço para atingir Wang. A chinesa chegou a acertar um chute giratório no quarto assalto, mas Natalia retomou o controle na sequência e caminhou para o último round em vantagem.

Último round e decisão

No quinto e derradeiro assalto, a brasileira administrou a vantagem acumulada. Wang tentou reagir e buscar os golpes necessários para mudar o panorama do combate, mas Natalia controlou as principais ações até o fim. Com a mão levantada pelos árbitros após a decisão unânime, a brasileira entrou para a história do MMA nacional.

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O próximo grande evento da organização já está confirmado. O UFC 335 está marcado para 12 de dezembro, em Las Vegas, e terá dois combates de destaque envolvendo brasileiros. Charles "Do Bronx" Oliveira e Diego Lopes se enfrentam no main event pelo cinturão BMF, enquanto Alex Poatan mede forças com Sergei Pavlovich em mais um compromisso do brasileiro no peso-pesado.

Natalia Silva UFC
Natalia Silva com o cinturão do UFC (Foto: Alex Goodlett/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP)
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