Esporte que mais rendeu medalhas ao Brasil na história das Olimpíadas, o judô ganha um importante incentivo para a formação de jovens atletas. Nesta quarta-feira (18), a Confederação Brasileira de Judô (CBJ) anunciou a Vale como nova patrocinadora, buscando expandir o acesso à prática da modalidade em diferentes regiões do país e intensificar o apoio às seleções de base. A parceria foi lançada durante o segundo dia do Campeonato Brasileiro Sênior, no Rio de Janeiro.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O patrocínio prevê suporte aos Núcleos de Desenvolvimento – Avança Judô, sendo quatro já neste ano. Por meio da iniciativa, centenas de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos poderão desenvolver o conhecimento e as habilidades acerca do esporte. O primeiro núcleo a contar com o novo apoio será o de São Luís (MA).

continua após a publicidade

— Essa parceria fortalece nosso compromisso de levar a modalidade a um número cada vez maior de crianças e jovens, criando oportunidades de desenvolvimento por meio do esporte. Além de formar novos atletas, queremos contribuir para a formação de cidadãos e para a transformação das comunidades onde esses núcleos estarão presentes — disse o presidente da CBJ, Paulo Wanderley Teixeira.

A parceria foi viabilizada através da Lei de Incentivo ao Esporte. Com investimento total de mais de R$ 500 milhões, a Vale tem atuado como grande apoiadora do esporte brasileiro via recursos incentivados nos últimos cinco anos.

continua após a publicidade

— Apoiamos os núcleos de desenvolvimento da CBJ porque acreditamos que o esporte tem o poder de formar cidadãos, ampliar oportunidades e apoiar o desenvolvimento de comunidades. Sendo o esporte que mais deu medalhas ao Brasil em Jogos Olímpicos, o judô tem também a capacidade de fortalecer a autoestima, estimular sonhos e formar cidadãos mais conscientes e resilientes — afirma Mariana Luz, diretora de Investimento Social Privado e Cultura da Vale.

Para a CBJ, a chegada do novo patrocínio fortalece o potencial de seus projetos para além do alto rendimento e contribui para a formação de novos praticantes e atletas em diferentes regiões do Brasil.

continua após a publicidade

Rafaela Silva no Mundial de Judô em Baku (Foto: Sabau Gabriela/ IJF)

➡️ Zé Roberto estrela campanha de patrocinador do Barueri

➡️ Brasileira dá salto em ranking do UFC após superar recorde de Ronda Rousey