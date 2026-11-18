Confederação Brasileira de Judô mira futuro do esporte com novo patrocinador
Parceria visa investir nas seleções de base e fomentar a prática entre jovens em quatro núcleos de desenvolvimento
Esporte que mais rendeu medalhas ao Brasil na história das Olimpíadas, o judô ganha um importante incentivo para a formação de jovens atletas. Nesta quarta-feira (18), a Confederação Brasileira de Judô (CBJ) anunciou a Vale como nova patrocinadora, buscando expandir o acesso à prática da modalidade em diferentes regiões do país e intensificar o apoio às seleções de base. A parceria foi lançada durante o segundo dia do Campeonato Brasileiro Sênior, no Rio de Janeiro.
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O patrocínio prevê suporte aos Núcleos de Desenvolvimento – Avança Judô, sendo quatro já neste ano. Por meio da iniciativa, centenas de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos poderão desenvolver o conhecimento e as habilidades acerca do esporte. O primeiro núcleo a contar com o novo apoio será o de São Luís (MA).
— Essa parceria fortalece nosso compromisso de levar a modalidade a um número cada vez maior de crianças e jovens, criando oportunidades de desenvolvimento por meio do esporte. Além de formar novos atletas, queremos contribuir para a formação de cidadãos e para a transformação das comunidades onde esses núcleos estarão presentes — disse o presidente da CBJ, Paulo Wanderley Teixeira.
A parceria foi viabilizada através da Lei de Incentivo ao Esporte. Com investimento total de mais de R$ 500 milhões, a Vale tem atuado como grande apoiadora do esporte brasileiro via recursos incentivados nos últimos cinco anos.
— Apoiamos os núcleos de desenvolvimento da CBJ porque acreditamos que o esporte tem o poder de formar cidadãos, ampliar oportunidades e apoiar o desenvolvimento de comunidades. Sendo o esporte que mais deu medalhas ao Brasil em Jogos Olímpicos, o judô tem também a capacidade de fortalecer a autoestima, estimular sonhos e formar cidadãos mais conscientes e resilientes — afirma Mariana Luz, diretora de Investimento Social Privado e Cultura da Vale.
Para a CBJ, a chegada do novo patrocínio fortalece o potencial de seus projetos para além do alto rendimento e contribui para a formação de novos praticantes e atletas em diferentes regiões do Brasil.
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