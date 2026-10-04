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Do Bronx, Poatan e mais: confira as principais lutas do UFC 335 pelo cinturão BMF em Las Vegas

Duelo brasileiro é a luta principal do card

PorFernanda GondimRio de Janeiro (RJ)
04/10/2026 00:07
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O UFC 335 terá um duelo inteiramente brasileiro como luta principal: Charles "Do Bronx" Oliveira e Diego Lopes se enfrentam pelo cinturão BMF no card marcado para 12 de dezembro, na T-Mobile Arena em Las Vegas, Estados Unidos. Alex "Poatan" Pereira também está confirmado no evento, onde enfrenta Sergei Pavlovich em mais uma disputa no peso-pesado.

Programação UFC 335

  • Luta principal (Peso Leve - Cinturão BMF): Charles Oliveira "Do Bronx" vs. Diego Lopes
  • Peso Pesado: Alex "Poatan" Pereira vs. Sergei Pavlovich
  • Peso Médio: Bo Nickal vs. Joe Pyfer

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Os horários do card preliminar e do card principal ainda não foram detalhados pela organização.

UFC 335: Charles do Bronx contra Diego Lopes pelo cinturão BMF
UFC 335: Charles do Bronx contra Diego Lopes pelo cinturão BMF (Foto: Arte/Lance!)
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