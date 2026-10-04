Do Bronx, Poatan e mais: confira as principais lutas do UFC 335 pelo cinturão BMF em Las Vegas
Duelo brasileiro é a luta principal do card
PorFernanda Gondim•Rio de Janeiro (RJ)
04/10/2026 00:07
O UFC 335 terá um duelo inteiramente brasileiro como luta principal: Charles "Do Bronx" Oliveira e Diego Lopes se enfrentam pelo cinturão BMF no card marcado para 12 de dezembro, na T-Mobile Arena em Las Vegas, Estados Unidos. Alex "Poatan" Pereira também está confirmado no evento, onde enfrenta Sergei Pavlovich em mais uma disputa no peso-pesado.
Programação UFC 335
- Luta principal (Peso Leve - Cinturão BMF): Charles Oliveira "Do Bronx" vs. Diego Lopes
- Peso Pesado: Alex "Poatan" Pereira vs. Sergei Pavlovich
- Peso Médio: Bo Nickal vs. Joe Pyfer
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Os horários do card preliminar e do card principal ainda não foram detalhados pela organização.
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