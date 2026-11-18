Combate transmite Kings Championship com homenagem a Mike Tyson neste sábado
Evento no Ginásio do Ibirapuera reúne MMA, boxe e disputa de cinturão
A terceira edição do Kings Championship acontece neste sábado (21), direto do Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, reunindo dez lutas entre os cards preliminar e principal. O evento terá transmissão ao vivo e exclusiva do Combate a partir das 19h (horário de Brasília), com narração de Rhoodes Lima e comentários de Ana Hissa e Daniel Fucs.
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A programação mescla confrontos de MMA e boxe, tendo como luta principal a disputa pelo cinturão da categoria peso-médio (até 84 kg) entre Jonathan Machado e Vitor Costa. O card também contará com dois duelos internacionais de boxe entre Brasil e Argentina: no feminino, Viviane Pereira enfrenta Lorena Soledad Balbuena; no masculino, Isaías Filho, o "Samurai", mede forças contra Matías Agustín Verón.
Homenagem histórica a Mike Tyson e anúncio de projeto
Além dos combates no ringue, a edição celebrará os 40 anos do primeiro título mundial conquistado por Mike Tyson. Em 22 de novembro de 1986, aos 20 anos, o norte-americano derrotou Trevor Berbick e tornou-se o campeão mais jovem da história dos pesos-pesados.
Durante a cerimônia no Ibirapuera, Tyson subirá ao ringue ao lado do tetracampeão mundial Acelino Popó Freitas e do treinador Rafael Cordeiro, idealizador do Kings Championship, para anunciar um projeto em conjunto. A homenagem contará ainda com a exibição de um vídeo sobre a trajetória do ex-campeão e sua entrada oficial diante do público brasileiro.
Serviço e principais atrações do Kings Championship
- Data: Sábado, 21 de novembro
- Horário de início da transmissão: 19h (horário de Brasília)
- Local: Ginásio do Ibirapuera, São Paulo (SP)
- Onde assistir: Combate (ao vivo e com exclusividade)
- Equipe de transmissão: Rhoodes Lima (narração), Ana Hissa e Daniel Fucs (comentários)
- Destaques do card: Jonathan Machado x Vitor Costa (cinturão peso-médio de MMA), Viviane Pereira x Lorena Soledad Balbuena (boxe feminino) e Isaías "Samurai" Filho x Matías Agustín Verón (boxe masculino)
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