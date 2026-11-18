O ex-campeão mundial de boxe, Jorge Linares foi detido por agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE), no último domingo (15), em El Paso, no Texas. O venezuelano de 41 anos está sob custódia das autoridades americanas e enfrenta um processo de deportação. A defesa, por outro lado, afirma que o ex-atleta tem autorização para permanecer no país.

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Segundo informações divulgadas pelo próprio ICE à imprensa americana, Linares foi abordado por agentes da Patrulha de Fronteira e do órgão de imigração no Aeroporto Internacional de El Paso. De acordo com as autoridades, o ex-boxeador entrou nos Estados Unidos em 26 de outubro de 2023, com uma autorização de permanência temporária, mas teria ultrapassado o período permitido.

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O órgão informou que Linares continuará detido enquanto o processo de deportação estiver em andamento. O venezuelano também comentou a situação em uma publicação nas redes sociais, na qual confirmou estar sob custódia do ICE no Texas.

A versão das autoridades, no entanto, é contestada pelos representantes legais do ex-atleta. Em comunicado divulgado na terça-feira (17), o escritório de advocacia Wilner & O'Reilly afirmou que Linares está autorizado a permanecer nos Estados Unidos e colaborou integralmente com as autoridades migratórias.

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— Assuntos de imigração seguem procedimentos estabelecidos, e esses procedimentos levam tempo. Estamos confiantes na situação do sr. Linares e pedimos paciência aos fãs, à imprensa e ao público — publicou a defesa do atleta.

Carreira de Jorge Linares no boxe

A detenção ganhou repercussão internacional pela trajetória de Linares no boxe profissional. Aos 41 anos, o venezuelano encerrou a carreira em 2023, após mais de duas décadas de atuação nos ringues. Ao longo do período, conquistou títulos mundiais em três categorias: peso-pena, superpena e leve.

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Conhecido pelo apelido de "El Niño de Oro", Linares acumulou 47 vitórias, sendo 29 por nocaute, e nove derrotas em 56 combates profissionais. Seu último compromisso aconteceu em outubro de 2023, quando foi derrotado pelo britânico Jack Catterall, em Liverpool, na Inglaterra.

O presidente da Associação Mundial de Boxe (WBA), Gilberto Mendoza, também confirmou a detenção e manifestou apoio ao ex-campeão.



— Advogados de imigração estão cuidando do caso, e eu estou em contato constante com a família. Como presidente da WBA, sempre vou apoiar nossos campeões, dentro e fora do ringue. Força, Jorge — publicou, em seu perfil no X.

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O ex-boxeador venezuelano Jorge Linares (Foto: Reprodução/ Instagram)

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