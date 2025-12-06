Brasileiros terminam card preliminar em negativa no UFC 323
Apenas dois entre cinco brasileiros conquistaram a vitória no preliminar
- Matéria
- Mais Notícias
Parecia que a noite seria de comemorações para o Brasil após a vitória impressionante de Mairon Santos, que abriu a ação do UFC 323. O que aconteceu, no entanto, não agradou em nada os fãs que acompanhavam o card preliminar. De cinco brasileiros, apenas dois tiveram os braços levantados neste sábado (6).
Relacionadas
➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
Como já mencionado, a luta de estreia do UFC 323 contou com a vitória de Mairon Santos sobre o tajique Muhammad Naimov por nocaute no terceiro round. No duelo seguinte, o primeiro revés do Brasil. Antônio Trócoli foi finalizado pelo norte-americano Mansur Abdul-Malik ainda no assalto inicial.
O primeiro round voltou a ser um problema para os fãs brasileiros na luta entre Edson Barboza e Jalin Turner. Na luta dos leves, o norte-americano nocauteou o adversário. A última derrota ficou com Karine "Killer" Silva ao ser superado, em decisão unânime dos juízes, pela norte-americana Maycee Barber.
Antes disso, Brunno Ferreira foi o responsável por conquistar a segunda vitória do Brasil no UFC 323. O brasileiro venceu por decisão unânime o italiano Marvin Vettori. Vale destacar que Mairon e Hulk foram os únicos a não bater peso para o evento numerado.
➡️ Exclusivo: Pantoja manda recado a Joshua Van antes de defesa no UFC 323
Mais histórias do UFC 323 no Lance!
➡️ Com Pantoja, conheça os seis brasileiros do card no UFC 323
➡️ Carioca e campeão? Conheça a história de Alexandre Pantoja antes do UFC
➡️ Quem é Joshua Van, próximo desafiante do campeão Alexandre Pantoja?
➡️ Exclusivo: Alexandre Pantoja admite 'medo' em confiança contra Joshua Van
➡️ De ajudante de construção a campeão: conheça a história de Merab Dvalishvili
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias