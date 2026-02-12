Teddy Riner voltou ao Brasil para uma fase de treinamentos no Centro de Treinamento Time Brasil e não poupou elogios à estrutura local. Pentacampeão olímpico e um dos maiores nomes da história do judô, o francês classificou o complexo como um dos cinco melhores que já utilizou ao longo da carreira. A rotina foi dividida entre sessões de força pela manhã e treinos técnicos à tarde com judocas das seleções brasileiras.

A visita reforça uma relação antiga do campeão com o país. Foi no Rio de Janeiro, em 2007, que Riner conquistou o primeiro título mundial, aos 18 anos, início de uma trajetória que o levaria a cinco ouros olímpicos – três deles em provas individuais – e 11 conquistas mundiais. Desde então, o Brasil se tornou parada frequente na preparação do francês, que diz encontrar aqui um ambiente que o motiva dentro e fora do tatame.

— Quando ganhei pela primeira vez pela seleção francesa em 2007, encontrei aqui uma bela vibe. As pessoas foram acolhedoras e me apoiaram muito. É o país em que mais tive sucesso e adoro voltar para treinar, inclusive com a minha família. Lembra a minha casa — afirmou.

Durante a tarde, Riner participou de atividades com atletas da base e da equipe principal, dando sequência ao planejamento para o próximo ciclo olímpico.

Riner destacou o valor técnico do intercâmbio. Ele participou de atividades com atletas da base e da equipe principal, dando sequência ao planejamento para o próximo ciclo olímpico.

Segundo o francês, a variedade de estilos enfrentados nos treinos brasileiros é peça importante na preparação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O judoca elogiou ainda a infraestrutura do centro de treinamento.

— O Brasil é muito técnico. Sempre volto para treinar ne-waza e tachi-waza com a equipe daqui. São oponentes diferentes e isso me motiva. Preciso treinar com boa energia, e encontro isso aqui. É uma academia excelente. Coloco facilmente entre as cinco melhores que já visitei. Temos boas estruturas na França, mas nem sempre encontramos esse nível quando treinamos fora — disse.

Teddy Riner treina no CT Time Brasil (Foto: Gabriel Augusto/COB)

