Alexandre Pantoja x Joshua Van: IA crava vencedor no UFC 323
Luta acontece neste sábado (6)
- Matéria
- Mais Notícias
O promissor Joshua Van terá diante de si o maior desafio da carreira neste sábado (6), quando enfrentará o campeão Alexandre Pantoja em busca do cinturão do UFC. Para a inteligência artificial Chat GPT, o Lance! questionou quem será o grande campeão da luta pelo cinturão.
Globo confirma equipe principal para Copa do Mundo 2026
Fora de Campo
Além da Argentina, Messi vê outras seleções favoritas ao título da Copa do Mundo
Futebol Internacional
Esposa de Arrascaeta desabafa após titulo do Flamengo: ‘Me confundiu’
Fora de Campo
Ao todo, seis brasileiros entram em confronto no evento numerado, com cinco no card preliminar e o campeão no principal.
🥊Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
Ia crava vencedor do peso mosca no UFC 323
"Na minha análise, Alexandre Pantoja entra como favorito para vencer a luta e manter o cinturão. Isso porque ele reúne três fatores muito decisivos em disputas de título:
- Experiência em lutas de alto nível: Pantoja já enfrentou a elite da divisão diversas vezes e sabe lidar com a pressão de um main event.
- Jogo completo: é perigoso tanto em pé quanto no chão, com destaque para o grappling, controle e finalizações.
- Casca de campeão: já provou que consegue virar lutas difíceis e manter a frieza nos momentos críticos.
O Joshua Van é extremamente promissor, rápido, agressivo e com volume alto, e pode complicar principalmente nos primeiros rounds. Mas, em uma luta de cinco rounds, a tendência é que a experiência, o ritmo e o jogo estratégico de Pantoja pesem mais.
🔮 Meu palpite: vitória de Alexandre Pantoja, provavelmente por finalização ou decisão dominante."
Conheça os lutadores
➡️ Conheça a história de Alexandre Pantoja antes do UFC
➡️ Conheça Joshua Van, desafiante do campeão Alexandre Pantoja no UFC
Pantoja x Van no UFC 323
A diferença de experiência entre o campeão e o desafiante, somada ao impacto que Van vem causando no octógono, torna a defesa de Pantoja ainda mais interessante. Embora a oficialização pelo UFC tenha sido apenas em outubro, os lutadores se preparam para o duelo desde a encarada no UFC 317.
Na ocasião, Pantoja acabara de defender o cinturão dos moscas contra Kai Kara-France quando Van foi chamado ao octógono como possível próximo desafiante. Segundo o brasileiro, foi nesse momento que a "luta começou". A partir daí, o campeão abriu mão de alguns eventos, como o UFC Rio, para focar em sua preparação.
— Eu soube quem seria o meu próximo adversário, logo depois de enfrentar o Kai Karafens. Eu termino a luta, o Joshua van já sobe ali no octógono, então eu já sabia quem eu iria enfrentar. Eu acho que a luta começou a partir dali, você já começa a se preparar, você sabe quem é o seu adversário — destacou o brasileiro.
- Matéria
- Mais Notícias