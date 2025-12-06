menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Alexandre Pantoja x Joshua Van: IA crava vencedor no UFC 323

Luta acontece neste sábado (6)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/12/2025
06:03
Alexandre Pantoja no UFC (Foto: Reprodução/UFC)
imagem cameraAlexandre Pantoja no UFC (Foto: Reprodução/UFC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O promissor Joshua Van terá diante de si o maior desafio da carreira neste sábado (6), quando enfrentará o campeão Alexandre Pantoja em busca do cinturão do UFC. Para a inteligência artificial Chat GPT, o Lance! questionou quem será o grande campeão da luta pelo cinturão.

Ao todo, seis brasileiros entram em confronto no evento numerado, com cinco no card preliminar e o campeão no principal.

Ia crava vencedor do peso mosca no UFC 323

"Na minha análise, Alexandre Pantoja entra como favorito para vencer a luta e manter o cinturão. Isso porque ele reúne três fatores muito decisivos em disputas de título:

  1. Experiência em lutas de alto nível: Pantoja já enfrentou a elite da divisão diversas vezes e sabe lidar com a pressão de um main event.
  2. Jogo completo: é perigoso tanto em pé quanto no chão, com destaque para o grappling, controle e finalizações.
  3. Casca de campeão: já provou que consegue virar lutas difíceis e manter a frieza nos momentos críticos.

O Joshua Van é extremamente promissor, rápido, agressivo e com volume alto, e pode complicar principalmente nos primeiros rounds. Mas, em uma luta de cinco rounds, a tendência é que a experiência, o ritmo e o jogo estratégico de Pantoja pesem mais.

🔮 Meu palpite: vitória de Alexandre Pantoja, provavelmente por finalização ou decisão dominante."

Conheça os lutadores

Joshua Van em pesagem do UFC 323 (Foto: Reprodução/UFC)
Joshua Van em pesagem do UFC 323 (Foto: Reprodução/UFC)

Pantoja x Van no UFC 323

A diferença de experiência entre o campeão e o desafiante, somada ao impacto que Van vem causando no octógono, torna a defesa de Pantoja ainda mais interessante. Embora a oficialização pelo UFC tenha sido apenas em outubro, os lutadores se preparam para o duelo desde a encarada no UFC 317.

Na ocasião, Pantoja acabara de defender o cinturão dos moscas contra Kai Kara-France quando Van foi chamado ao octógono como possível próximo desafiante. Segundo o brasileiro, foi nesse momento que a "luta começou". A partir daí, o campeão abriu mão de alguns eventos, como o UFC Rio, para focar em sua preparação.

— Eu soube quem seria o meu próximo adversário, logo depois de enfrentar o Kai Karafens. Eu termino a luta, o Joshua van já sobe ali no octógono, então eu já sabia quem eu iria enfrentar. Eu acho que a luta começou a partir dali, você já começa a se preparar, você sabe quem é o seu adversário — destacou o brasileiro.

