menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Charles Do Bronx promete versão "leão" em revanche no UFC 326

Brasileiro relembrou primeira luta com Max Holloway no UFC

Avatar
João Vitor Xavier
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/02/2026
17:06
Charles Do Bronx busca cinturão BMF no UFC 326 (Foto: Reprodução Instagram Charles Do Bronx)
imagem cameraCharles Do Bronx busca cinturão BMF no UFC 326 (Foto: Reprodução Instagram Charles Do Bronx)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Charles Do Bronx buscará revanche contra Max Holloway no UFC 326.
A luta é uma oportunidade de se vingar da derrota de 2015.
Ele destaca sua evolução no MMA e se considera 'um leão entre leões'.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O brasileiro Charles Do Bronx terá a oportunidade, no UFC 326 do dia 7 de março, de se vingar de uma derrota marcante em sua trajetória. Em 2015, na sua primeira luta principal pelo Ultimate, o então peso pena foi derrotado por Max Holloway. Quase 11 anos depois e agora uma lenda do MMA mundial, Do Bronx está confiante que a sua evolução ao longo deste tempo o coloca em totais condições de sair vitorioso na revanche.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Através do seu canal no YouTube, o ex-campeão peso leve do UFC falou sobre as diferenças entre o Charles Do Bronx de 2015 e o Charles Do Bronx de agora, sentenciando que ''antes era um menino e agora é um leão andando entre leões''.

— Daquela última luta para esta, eu evoluí demais. Evoluí demais. Naquela luta, eu entrei com uma lesão. Agora é um Charles completamente diferente. Eu sei que ele evoluiu, eu sei que ele cresceu. É o campeão BMF. Porém, o Charles de hoje é um Charles completamente diferente. Naquela época, eu era só o Charles do jiu-jitsu, agora sou o Charles do MMA. Sou um cara completo. Naquela época, eu era só um menino. Agora sou um leão no meio dos leões. É uma luta completamente diferente da primeira.

continua após a publicidade
Charles Do Bronx enfrenta Max Holloway no UFC 326 (Foto: Reprodução Instagram UFC)
Charles Do Bronx enfrenta Max Holloway no UFC 326 (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Derrota no UFC Canadá por lesão

Em 2015, Do Bronx enfrentou Max Holloway na luta principal do UFC Fight Night Canadá e foi nocauteado após sofrer um golpe no ombro. Porém, agora veio à tona que o brasileiro já havia sofrido uma lesão antes do duelo e não revelou nada para não perder a oportunidade de fazer seu primeiro main event.

A revanche contra Max Holloway valerá pelo cinturão BMF, criado pelo UFC para honrar os atletas mais durões. Antes do havaiano, nomes como Jorge Masvidal e Justin Gaethje também conquistaram o título simbólico. Para Do Bronx, a vitória sobre Holloway pode significar nova chance pelo cinturão peso leve, com o brasileiro buscando seu segundo reinado na categoria.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias