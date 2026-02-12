Charles Do Bronx promete versão "leão" em revanche no UFC 326

O brasileiro Charles Do Bronx terá a oportunidade, no UFC 326 do dia 7 de março, de se vingar de uma derrota marcante em sua trajetória. Em 2015, na sua primeira luta principal pelo Ultimate, o então peso pena foi derrotado por Max Holloway. Quase 11 anos depois e agora uma lenda do MMA mundial, Do Bronx está confiante que a sua evolução ao longo deste tempo o coloca em totais condições de sair vitorioso na revanche.

Através do seu canal no YouTube, o ex-campeão peso leve do UFC falou sobre as diferenças entre o Charles Do Bronx de 2015 e o Charles Do Bronx de agora, sentenciando que ''antes era um menino e agora é um leão andando entre leões''.

— Daquela última luta para esta, eu evoluí demais. Evoluí demais. Naquela luta, eu entrei com uma lesão. Agora é um Charles completamente diferente. Eu sei que ele evoluiu, eu sei que ele cresceu. É o campeão BMF. Porém, o Charles de hoje é um Charles completamente diferente. Naquela época, eu era só o Charles do jiu-jitsu, agora sou o Charles do MMA. Sou um cara completo. Naquela época, eu era só um menino. Agora sou um leão no meio dos leões. É uma luta completamente diferente da primeira.

Charles Do Bronx enfrenta Max Holloway no UFC 326 (Foto: Reprodução Instagram UFC)

Derrota no UFC Canadá por lesão

Em 2015, Do Bronx enfrentou Max Holloway na luta principal do UFC Fight Night Canadá e foi nocauteado após sofrer um golpe no ombro. Porém, agora veio à tona que o brasileiro já havia sofrido uma lesão antes do duelo e não revelou nada para não perder a oportunidade de fazer seu primeiro main event.

A revanche contra Max Holloway valerá pelo cinturão BMF, criado pelo UFC para honrar os atletas mais durões. Antes do havaiano, nomes como Jorge Masvidal e Justin Gaethje também conquistaram o título simbólico. Para Do Bronx, a vitória sobre Holloway pode significar nova chance pelo cinturão peso leve, com o brasileiro buscando seu segundo reinado na categoria.