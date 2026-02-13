O brasileiro Valter Walker admite que ficou chocado ao saber que o UFC demitiu o compatriota Jailton Almeida, lamentando a saída do colega de profissão e refletindo sobre o que isso significa para o futuro da organização. Em entrevista ao jornalista Laerte Viana em seu canal ''Laerte Viana na Área - MMA'', o peso pesado declarou que o Ultimate quer ver ''carnificina'' no octógono.

Ainda segundo Walker, quem não produzir o que o UFC está esperando pode esperar ''tramontina'', ou seja, o facão da demissão. Valter admitiu ter ficando apreensivo com a decisão da companhia e declarou que pode ser o próximo, caso não atue de forma que agrade à chefia. Apesar disso, o brasileiro admitiu que o conterrâneo não tem entregado boas atuações.

— É doideira, né, mano? Beleza que ele tá entregando uma luta aí, meia pá, né? Mas é complicado… Tipo, Os caras querem ver carnificina lá dentro. E se você não entregar carnificina, vai ser tramontina. Vai ser passado, tá ligado? (…) Eu trabalho para a empresa também, então eu p… logo fininho né? Tipo, vai que eu sou o próximo — ponderou o peso pesado, sem deixar de lado suas gírias.

Mais demissões no UFC

Além de Jailton Malhadinho, o UFC havia encerrado o contrato de outros dois atletas que lutaram no UFC Vegas do último sábado: Alex Morono, que perdeu para Daniil Donchenko e Javid Basharat, que não agradou mesmo vencendo Gianni Vázquez, que entrou de última hora. Outro demitido foi o brasileiro Lucas Almeida, que lutou no UFC Rio do ano passado.

Na última quinta-feira, porém, mais dois nomes receberam a ''tramontina'' a que Valter Walker se referiu. O peso pesado nigeriano Mohammed Usman e o meio-médio norte-americano Adam Fugitt foram liberados do UFC.

Usman, que é irmão do ex-campeão até 77kg Kamaru Usman, foi pego no antidoping antes do UFC Rio em outubro do ano passado, antes de luta com o próprio Valter. Já Adam teve seis lutas no Ultimate, com duas vitórias e quatro derrotas e vinha de nocaute sofrido para Ty Miller no UFC 324 de janeiro deste ano.