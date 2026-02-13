Pantoja pode voltar ao UFC em maio, diz treinador

O ex-campeão do UFC Alexandre Pantoja está perto do retorno à ação. Quem garante é o treinador do atleta, Marcos Parrumpinha. Em entrevista ao jornalista Marcelo Alonso no Portal do Vale Tudo, o técnico da American Top Team deu boas notícias aos fãs brasileiros de MMA e declarou que Pantoja pode voltar em maio, dependendo da recuperação de sua lesão.

O brasileiro perdeu o cinturão em dezembro do ano passado, após sofrer uma lesão no cotovelo enquanto defendia uma queda de Joshua Van, logo no início da luta entre os dois. Com isso, o birmanês acabou se tornando campeão, mas o UFC já reconheceu que, assim que Pantoja voltar, ele terá uma chance de retomar seu cinturão. E Parrumpinha disse que é possível ver seu pupilo em ação muito em breve.

— Ele fez sua primeira sessão de sparring leve hoje. Todo mundo viu a gravidade da lesão há dois meses, mas o Pantoja é tão focado e trabalhou muito, desde o primeiro dia. Ele mal pode esperar para retornar e conseguir uma interrupção sobre Joshua Van. Se ele retornar em maio, ele tem que conseguir a vingança. Porém, se ele precisar de mais tempo, eu vejo Manel Kape ou Tatsuro Taira com boas chances de lutar pelo cinturão. E Kyoji Horiguchi estaria em terceiro lugar nesta corrida — declarou Parrumpinha.

Pantoja pode repetir esta cena no UFC em maio (Reprodução/Instagram/Pantoja)

'Peso mosca do UFC depende de Pantoja'

Para o treinador, que também cuida das carreiras de outros grandes nomes do MMA e do UFC como Cara de Sapato, Kayla Harrison e Renato Moicano, a divisão peso mosca do UFC depende muito do ex-campeão. Parrumpinha comparou a importância de Alexandre Pantoja para os moscas com a de Ilia Topuria na divisão dos leves.

— O fato é que, da mesma forma que o peso leve depende do Ilia Topuria, o peso mosca depende do Pantoja.

Alexandre Pantoja chegou ao UFC em 2017 após participação no reality show The Ultimate Fighter. Após 12 lutas no Ultimate, com nove vitórias e três derrotas, ele teve a chance de lutar pelo cinturão contra Brandon Moreno, então campeão. O brasileiro, que já havia vencido o mexicano duas vezes, o derrotou novamente e iniciou seu reinado à frente do peso mosca. Neste período, ele se tornou o segundo maior campeão da história da categoria, com quatro defesas de cinturão, antes de perder para Van.