Campeão meio-médio do UFC, Islam Makhachev aceitou, pela primeira vez, a possibilidade de enfrentar o arquirrival Ilia Topuria na próxima rodada. O russo parece ter percebido o quanto os fãs de MMA querem ver essa luta e declarou estar pronto para realizar o desejo da torcida.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Makhachev, que estava em Belgrado, na Sérvia, para o campeonato mundial amador de MMA da IMMAF, falou ao jornal Telegraf sobre as possibilidade de sua próxima luta. O russo, que chegou a se encontrar com o presidente sérvio Aleksandar Vucic, declarou que, se o UFC quiser, ele enfrentará Topuria em sua próxima luta. E ela pode, inclusive, ser na Casa Branca, segundo revelou o campeão.

— A Casa Branca é uma das arenas nas quais eu possivelmente irei fazer a minha próxima luta. Nós temos o mês do Ramadã (feriado muçulmano em que fiéis jejuam durante o dia) e eu não irei treinar durante este mês. Depois disso, irei lentamente voltar a treinar, iniciar meu camp de treinamento e estarei pronto. Para a Casa Branca ou para outros eventos. Estarei pronto (...) Eu gosto desta ideia (lutar contra Topuria). Se o UFC quiser, eu sei que muitos fãs de MMA querem esta luta. Estou pronto — garantiu o campeão.

continua após a publicidade

A exemplo de Makhachev, Topuria (foto) também ganhou dois títulos no UFC (Foto: Ian Maule/AFP)

Rivalidade de campeões do UFC

Makhachev e Topuria trocam farpas desde quando o russo era o campeão do peso leve e o hispano-georgiano, dono do cinturão peso pena no UFC. A ideia de Ilia, após defender seu cinturão até 66kg contra Max Holloway, era subir de divisão e desafiar Islam. Porém, o russo também já vinha encontrando dificuldades para bater o limite dos leves e subiu.

Nos meio-médios, Makhachev tornou-se o campeão ao vencer Jack Della Maddalena, enquanto Topuria também subiu, mas para o peso leve. Até 70kg, ele enfrentou Charles Do Bronx pelo cinturão vago e nocauteou o brasileiro.

continua após a publicidade

Recentemente, envolvido em um imbróglio na vida pessoal, por conta de um divórcio, Topuria declarou que iria se afastar por tempo indeterminado do UFC. Com isso, a organização criou um cinturão interino, que foi vencido por Justin Gaethje. Agora, Ilia pode enfrentar Gaethje pela unificação do título do peso leve, ou buscar um terceiro cinturão diante de Makhachev.