UFC Vegas de abril terá mais quatro brasileiros em ação

Apesar de uma onda de demissões nesta semana, o UFC segue montando cards dos próximos meses. E o UFC Vegas do dia 4 de abril recebeu atenção especial da organização, que fechou mais quatro duelos envolvendo brasileiros para o evento. José Delano, Samuel Sanches, Rafael Estevam e Guilherme Pat se juntam a outros seis brazucas que já estavam confirmados no show.

Destaque do Dana White Contender Series e uma das maiores promessas do MMA brasileiro, José Delano inicia oficialmente sua trajetória no UFC diante do polonês Robert Ruchala. O peso pena tem 16 vitórias e três derrotas no cartel e chega para sua estreia com quatro triunfos seguidos. Seu adversário vem de derrota no Ultimate, contra William Gomis.

Além de Delano, Rafael Estevam também fará sua estreia, mas no peso galo. O ex-mosca sobe definitivamente para a categoria até 61kg e enfrenta Ethyn Ewing, que chocou o mundo ao superar Malcolm Wellmaker em sua estreia no UFC. No peso leve, Samuel Sanches, com cartel de 11 vitórias e apenas uma derrota, tem dura tarefa: enfrenta o azerbaijano Tofiq Musayev, ex-campeão do Rizin. Finalmente, Guilherme Pat volta ao octógono após impressionante vitória na estreia e enfrenta Thomas Petersen no peso pesado.

O UFC Vegas do dia 4 de abril já tinha seis atletas do Brasil confirmados, incluindo dois duelos entre brazucas. No peso palha, Tabatha Ricci tenta avançar na divisão contra Virna Jandiroba, ex-desafiante ao cinturão da categoria.

No peso mosca, Dione Barbosa enfrenta Melissa Gatto, enquanto Alice Pereira, a mulher mais nova da história do UFC, busca seu primeiro triunfo na organização diante de Hailey Cowan. Finalmente, Alessandro Costa enfrenta o australiano Stewart Nicoll no peso mosca.

Tabatha Ricci lidera tropa brasileira no UFC Vegas do dia 4 de abril (Foto: Instagram tabatha.ricci)

Brasileiros no UFC Fight Night - 4 de abril - Las Vegas (EUA)

(duelo entre brasileiras) Tabatha Ricci x Virna Jandiroba

(duelo entre brasileiras) Melissa Gatto x Dione Barbosa

Alice Pereira x Hailey Cowan (EUA)

Alessandro Costa x Stewart Nicoll (Austrália)

Rafael Estevam x Ethyn Ewing (EUA)N

José Delano x Robert Ruchala (Polônia)

Samuel Sanches x Tofiq Musayev (Azerbaijão)

Guilherme Pat x Thomas Petersen (EUA)