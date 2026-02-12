UFC surpreende e demite Jailton Malhadinho após derrotas

O brasileiro Jailton Malhadinho foi surpreendido com a notícia de que seria demitido do UFC após sua última performance. A notícia, dada pelo jornalista Laerte Viana, pegou o MMA brasileiro de surpresa, uma vez que, apesar de duas derrotas seguidas, Malhadinho era o oitavo peso pesado ranqueado no Ultimate, além de ter anunciado seu retorno à categoria dos meio-pesados.

Além disso, Jailton revelou antes de sua última luta que havia acabado de renovar seu contrato com o UFC. Porém, a performance abaixo da crítica diante de Rizvan Kuniev, no último sábado, selou o destino do baiano, que agora terá de procurar uma nova organização para dar prosseguimento à sua carreira.

Sem contar o duelo com Rizvan Kuniev, Almeida já havia sido duramente criticado pela falta de agressividade na derrota para Alexander Volkov, em outubro do ano passado. Na ocasião, o brasileiro conseguiu várias posições de vantagem no chão, mas não conseguiu soltar bons golpes no russo, que acabou levando a melhor na decisão dos juízes laterais.

A demissão de Malhadinho segue uma nova tendência no UFC. A organização está mandando um recado para os lutadores sobre a necessidade de ter atuações empolgantes, em detrimento de tentar levar duelos com ''o regulamento debaixo do braço'', ou seja, usar o jogo de chão para controlar, sem levar dano ao adversário.

O brasileiro encerra sua participação, por ora, no UFC, com um cartel de oito vitórias e três derrotas na organização. Malhadinho iniciou sua trajetória no Ultimate com seis vitórias seguidas, antes de perder a primeira, para Curtis Blaydes. Depois venceu mais duas e vem de dois reveses.

Malhadinho começou bem no UFC (Reprodução Twitter UFC)

UFC corta mais três

Além do brasileiro, outros atletas em ação no UFC Vegas do último sábado também foram demitidos. Alex Morono, que foi totalmente dominado pelo ucraniano Daniil Donchenko, deixa o Ultimate após mais de dez anos de serviços à empresa, enquanto Javid Basharat venceu, mas não convenceu e acabou sem emprego.

O afegão, que superou Gianni Vázquez na decisão dos juízes, foi demitido após a atuação, considerada abaixo da crítica. Isso porque Vázquez chegou de última hora e fez frente a Basharat, chegando a dar um knockdown em Javid, que se recuperou e levou a luta. Porém, a exemplo de Malhadinho e Morono, terá que achar uma nova organização para lutar.

Além deles, o brasileiro Lucas Almeida foi outro atleta liberado pelo UFC. Com duas vitórias e quatro derrotas na organização, Almeida vem de duas derrotas consecutivas, incluindo um revés polêmico diante de Michael Aswell no UFC Rio de outubro do ano passado. Na ocasião, Lucas foi para a luta com uma das mãos quebradas, escondendo a lesão da comissão atlética.