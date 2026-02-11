O UFC prepara seu evento mais ambicioso para o dia 14 de junho e mais detalhes foram divulgados pelo CEO da organização, Dana White. Segundo o dirigente, a expectativa é que este seja o show mais assistido da história do Ultimate, além de confirmar os rumores de que os lutadores irão sair do Salão Oval direto para o octógono.

Em entrevista ao UFC on Paramount, White deu detalhes de como será o evento e do nível de controle que a organização terá para decidir os melhores momentos para cada acontecimento dentro do show.

— Tudo está sendo resolvido nesta semana. Mas quando você olha para tudo, este será um evento único, um de um. Nunca vai acontecer algo parecido com isso novamente. Ao construir esse card, nós fizemos uma simulação de como ele vai ser construído. Nós temos as árvores no Jardim Sul da Casa Branca e sabemos exatamente quando o sol irá se pôr. Toda a parte logística já foi feita e agora é hora. Nós acreditamos que este será o evento mais assistido da história.

A noite mais incrível da história do UFC

Além de falar sobre a exclusividade do evento, Dana White também declarou que esta será a noite mais importante da história de todos aqueles envolvidos com o UFC, da mídia que cobre os eventos aos lutadores. Ele ainda revelou que os atletas sairão mesmo do Salão Oval, que é conhecido historicamente por ser o escritório oficial do Presidente dos Estados Unidos.

— Eu acho que esse momento vai introduzir muitas pessoas novas ao MMA e ao UFC. E quando falamos do meu time executivo, de mim mesmo, do nosso staff, da mídia que cobre nosso trabalho e dos lutadores, esta será a noite mais incrível das nossas vidas. Os lutadores sairão do Salão Oval. Eu tenho certeza que muitos que cobrem o esporte e muitos lutadores nunca foram à Casa Branca. Isso vai ser muito especial. Vocês sabem, quando queremos entregar algo, nós gostamos de entregar algo grande. Vai ser especial.