Brasileiro fatura mais de R$ 500 mil em bônus por nocaute no UFC 332
Johnny Walker nocauteou adversário no primeiro round em estreia no peso-pesado, no sábado (3)
A estreia de Johnny Walker nos pesos-pesados (até 120,2 kg) do UFC não poderia ter sido melhor. Em sua primeira exibição após subir de divisão, o carioca de 34 anos nocauteou o britânico Mirk Parkin no primeiro round da luta válida pelo card numerado 332, no último sábado (3). O desempenho rendeu ao experiente lutador o prêmio de Performance da Noite, avaliado em US$ 100 mil (cerca de R$ 522 mil, de acordo com a cotação atual).
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O combate preliminar começou estudado, com o brasileiro pressionando o adversário contra as grades e, logo em seguida, perdendo a posição de vantagem. Walker optou pelo clinch, aplicou uma cotovelada e duas joelhadas, sendo a segunda a responsável por levar o rival ao chão. Parkin apagou, e a vitória de Johnny foi decretada.
— Eu não gosto de nada fácil, gosto de desafios. Não tem nenhum peso-pesado que lute como eu — comentou na entrevista pós-luta, antes de comemorar o triunfo imitando um peixe no centro do octógono.
Conhecido pela personalidade irreverente, Johnny Walker está no UFC desde 2018 e possui 16 lutas nos meio-pesados (até 93 kg). Este foi seu primeiro desafio depois da transição de categoria e a nona vitória na organização.
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Em noite de Natália Silva, UFC 332 tem mais três premiados
Além de Johnny Walker, o surinamês Damian Pinas, o mexicano Imanol Rodríguez e o russo Roman Kopylov também faturaram o bônus de Performance da Noite, orçado no mesmo valor. Os lutadores foram premiados pelos nocautes realizados no primeiro assalto das vitórias sobre Andrey Pulyaev, Alden Coria e Ateba Gautier, respectivamente.
No evento principal da noite, Natália Silva conquistou um cinturão inédito para o Brasil ao derrotar a chinesa Wang Cong, pelo título vago do peso-mosca feminino (até 56,7 kg). A brasileira saiu vitoriosa após decisão unânime dos juízes.
Veja os resultados do UFC 332
Card principal
Natália Silva (BRA) venceu Wang Cong (CHN) por decisão unânime
Payton Talbott (EUA) venceu Deiveson Figueiredo (BRA) por nocaute técnico
Esteban Ribovics (ARG) venceu King Green (EUA) por nocaute técnico
Roberto Soldic (CRO) venceu Khaos Williams (EUA) por decisão unânime
Roman Kopylov (RUS) venceu Ateba Gautier (CAM) por nocaute técnico
Card preliminar
Imanol Rodriguez (MEX) venceu Alden Coria (EUA) por nocaute técnico
Damian Pinas (SUR) venceu Andrey Pulyaev (RUS) por nocaute
Marcus McGhee (EUA) venceu Anthony Romero (EUA) por nocaute técnico
Anthony Wint (EUA) venceu Lucas Armand (EUA) por nocaute técnico
Johnny Walker (BRA) venceu Mick Parkin (ING) por nocaute
Jacobe Smith (EUA) venceu Bruce Whitehead (EUA) por nocaute técnico
Alexander Hernandez (EUA) venceu Rafael dos Anjos (BRA) por nocaute técnico
Ismail Naurdiev (MAR) venceu Marvin Vettori (ITA) por decisão unânime
Eric Nolan (EUA) venceu Court McGee (EUA) por nocaute técnico
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