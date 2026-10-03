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VÍDEO: Brasileira vai para cima de chinesa em encarada do UFC 332

Natália Silva enfrenta Wang Cong pelo cinturão do peso-mosca neste sábado (3)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
03/10/2026 00:58
Atualizado há 2 horas
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Encarada de Natália Silva e Wang Cong antes do UFC 332
Encarada de Natália Silva e Wang Cong antes do UFC 332 (Foto: Reprodução/X/UFC)

Natália Silva e Wang Cong protagonizaram uma encarada tensa antes do UFC 332. Nesta sexta-feira (2), durante a tradicional pesagem cerimonial, as duas precisaram ser contidas pelos seguranças depois que a chinesa provocou a brasileira e recebeu uma reação imediata. Esse duelo é válido pelo cinturão do peso-mosca feminino (até 57 kg).

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Mais uma vez, Wang apareceu com a tradicional maquiagem de Coringa e aproveitou o momento para provocar a adversária. Durante a encarada, a chinesa fez movimentos de dança, em uma referência aos supostos movimentos de Natália durante as lutas.

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E a brincadeira terminou exatamente como Wang esperava. Natália avançou em direção à adversária, obrigando os seguranças a intervirem rapidamente para evitar que a situação se transformasse em uma confusão. Veja o momento:

Após a encarada, porém, Natália deixou claro que não pretende entrar no jogo de provocações da chinesa quando as duas estiverem no octógono. A brasileira afirmou que sua resposta será dada durante a luta, quando tentará conquistar o cinturão peso-mosca do UFC.

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— A minha surpresa para ela vai ser a luta. Na encarada, se ela quiser fazer alguma gracinha, ela vai fazer sozinha, porque eu não estou aqui para brincadeira, estou aqui para lutar e sair campeã. Se ela quiser ficar fazendo graça, vai ficar fazendo sozinha — disse Natália Silva.

➡️ Brasil busca cinturão inédito com Natália Silva no UFC 332

Aos 29 anos, Natália chega à primeira luta principal no UFC invicta em oito apresentações na organização. A mineira tem vitórias sobre três ex-campeãs do Ultimate nas últimas lutas: Jéssica Andrade, Alexa Grasso e Rose Namajunas. Dona de um cartel profissional de 20 vitórias, cinco derrotas e um empate, ela tem no taekwondo a base de seu estilo de trocação.

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Do outro lado, Wang Cong tenta conquistar o cinturão após construir uma sequência de quatro vitórias no UFC. A chinesa vem de triunfo sobre Tracy Cortez, em julho, e possui experiência no kickboxing e no wushu. Aos 34 anos, Wang também busca colocar seu país pela primeira vez no topo da divisão peso-mosca do Ultimate.

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