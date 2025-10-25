Alex Poatan pode enfrentar campeão de cinturão no UFC 321; entenda

Uma nova superluta pode estar a caminho do UFC. Campeão dos meio-pesados, Alex Poatan deixou em aberto a possibilidade de subir para o peso-pesado, o que pode colocá-lo frente a frente com o dono do cinturão. Neste sábado (25), o francês Cyril Gane terá a oportunidade de tirar este título do inglês Tom Aspinall no UFC 321.

continua após a publicidade

A ideia ganhou força depois que o brasileiro reconquistou o título dos meio-pesados ao derrotar Magomed Ankalaev no UFC 320. Após o combate, Poatan afirmou que pensa em mudar de categoria, o que abriria espaço para mais uma disputa entre campeões.

Situações assim já não são mais novidade. Ilia Topuria, por exemplo, seguiu o mesmo caminho recentemente. O espanhol deixou o cinturão dos penas após apenas uma defesa para subir ao peso-leve, onde enfrentou Charles do Bronx pelo título vago. A aposta deu certo: Topuria venceu e entrou para o seleto grupo de lutadores com dois cinturões.

continua após a publicidade

Enquanto isso, Aspinall vive um momento especial na divisão dos pesados. Desde que chegou ao UFC, o inglês impressiona pela eficiência com oito vitórias, em que todas antes do fim da luta – seis por nocaute e duas por finalização. Apenas uma vez ele precisou ir além do assalto inicial, quando finalizou Andrei Arlovski no segundo round, em fevereiro de 2021.

➡️ Em pesagem, luta de brasileiras por cinturão é confirmada no UFC 321

O próximo desafio de Aspinall será sua primeira defesa "oficial" do cinturão linear dos pesados. Até a aposentadoria de Jon Jones, ele detinha o título interino, o que faz com que já tenha vivido duas experiências de disputa de título.

continua após a publicidade

Tom Aspinall encara Cyril Gane antes de UFC 321 (Foto: Reprodução/Instagram: @tomaspinallofficial)

Dessa maneira, caso Poatan confirme a mudança de categoria, o caminho "natural" de Dana White leva a um confronto direto com Aspinall ou Gane. Outra opção seria o retorno de Jon Jones para os octógonos no UFC Casa Branca, como foi pedido pelo próprio brasileiro.

"Boas-vindas" para Alex Poatan no peso-pesado

O foco pode estar em Tom Aspinall, mas o sucesso e possível subida de categoria de Alex Poatan o coloca em evidência mesmo sem lutar. Antes de subir no ringue neste sábado (25), pelo UFC 321, o francês Cyril Gane analisou a evolução do brasileiro e admitiu interesse no confronto com o campeão do meio-pesado.

— Ele é um grande striker vindo do Kickboxing. Eu sei que ele pode lidar com isso (mudança para os pesados) muito bem, vi que ele está melhorando seu peso, está cada vez maior e melhor, então acho que ele é legítimo para subir aos pesos pesados. Então, sim, seria muito louco se eu vencesse essa luta (contra Aspinall) e o enfrentasse depois — confessou Gane.

Tom Aspinall também deu seu ponto de vista sobre um possível duelo com Poatan. Mesmo sem a recepção calorosa de Gane, o inglês afirmou que não descartaria a oportunidade caso fosse oferecida pelo UFC.

— Sinceramente, me atrai como qualquer outra luta. Se o UFC oferecer, eu aceito; se não, não aceito — confirmou Aspinall, em entrevista ao "New York Post Sports".

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas