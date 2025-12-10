Royval x Kape: confira card completo do UFC Vegas 112
Evento será realizado no UFC Apex, em Las Vegas (EUA)
Em mais um evento com o Brasil de destaque, o UFC volta ao Apex, em Las Vegas (EUA), para mais uma noite de muita ação no próximo sábado (13). A luta principal do Fight Night será entre o norte-americano Brandon Royval e o angolano Manel Kape. O card preliminar está agendado para às 21h (de Brasília), seguido do principal, às 00h.
Ainda no card principal, o Brasil também será representado por Marcus Buchecha, Melquizael Costa e Cesar Almeida. O evento contará ainda participação de brasileiros no preliminar: Joanderson "Tubarão" Brito, Amanda Lemos, Luana Santos e o estreante Guilherme Pat.
Royval x Kape: luta principal do UFC Vegas 112
Brandon Royval entra no próximo compromisso com o objetivo de encerrar a temporada em ascensão e recuperar no ranking disputa pelo título dos moscas. O norte-americano integra a elite da divisão e coleciona cinco bônus de Luta da Noite, marca que lidera entre os atletas da categoria. Entre as apresentações que renderam destaque estão os confrontos diante de Tatsuro Taira, Matt Schnell e Brandon Moreno.
Manel Kape, por sua vez, chega ao duelo em momento favorável e faz a segunda participação consecutiva como protagonista de um card. O angolano se destaca pela força nos golpes e figura entre os principais finalizadores por nocaute da história do peso-mosca, com interrupções registradas contra Asu Almabayev, Bruno Bulldog e Ode' Osbourne.
Onde assistir ao evento
A temporada de 2025 do UFC está com transmissão exclusiva no streaming UFC Fight Pass em todo território brasileiro. Pela plataforma, é possível acompanhar as lutas e entrevistas que acontecem após o combate.
FICHA TÉCNICA
UFC Vegas 112
📆 Data: 13 de dezembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 21h (horário de Brasília)
🌍 Local: no Apex, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)
Card Principal - 00 horas
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Brandon Royval x Manel Kape
Peso-pena (até 65,7 Kg): Giga Chikadze x Kevin Vallejos
Peso-médio (até 83,9 Kg): Cesar Almeida x Cezary Oleksiejczuk
Peso-pena (até 65,7 Kg): Melquizael Costa x Morgan Charriere
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Kennedy Nzechukwu x Marcus Buchecha
Card Preliminar - 21 horas
Peso-palha (até 52,1 Kg): Amanda Lemos x Gillian Robertson
Peso-pena (até 65,7 Kg): Joanderson Brito x Melsik Baghdasaryan
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Neil Magny x Yaroslav Amosov
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Sean Sharaf x Steven Asplund
Peso-galo (até 61,2 Kg): Melissa Croden x Luana Santos
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Allen Frye x Guilherme Pat
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Jamey-Lyn Horth x Tereza Bleda
