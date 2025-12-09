menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLutas

Após lesão, Alexandre Pantoja cai no ranking peso-por-peso do UFC

Brasileiro precisou desistir da luta após deslocar o braço no UFC 323

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 09/12/2025
16:03
Alexandre Pantoja no UFC (Foto: Reprodução/UFC)
imagem cameraAlexandre Pantoja no UFC (Foto: Reprodução/UFC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A lesão sofrida no UFC 323 não tirou apenas o cinturão de Alexandre Pantoja como quatro posições do ranking peso-por-peso, uma tabela que reúne todos os lutadores sem restrição de peso. Na madrugada de domingo (7), o brasileiro precisou desistir da luta após deslocar o braço, o que deu a vitória e o título dos moscas para o birmanês Joshua Van.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Antes do duelo, Pantoja se destacava na quinta colocação do ranking geral, principalmente depois da quarta defesa no UFC 317. Com a saída de Makhachev do peso-leve e a derrota por lesão, a estatística é zerada no Ultimate, já que nenhum outro atual campeão conta com defesas de cinturão "ativa".

Vale destacar que Alexander Volkanovski pode estar em seu segundo reinado no peso-pena, mas não defendeu o título desde a reconquista contra Diego Lopes no UFC 314 em abril deste ano. Mesmo assim, o australiano, junto de outros campeões – como Khamzat Chimaev, Alex Poatan e Tom Aspinall –, subiu no ranking com as derrotas de Pantoja e Merab Dvalishvili.

continua após a publicidade

Ranking "pound for pound" do UFC atualizado

PosiçãoLutadorMudanças

1º.

Islam Makhachev (Campeão do peso meio-médio)

2º.

Ilia Topuria (Campeão do peso-leve)

3º.

Khamzat Chimaev (Campeão do peso-médio)

⬆️ 1

4º.

Alex "Poatan" Pereira (Campeão do peso meio-pesado)

⬆️ 2

5º.

Alexander Volkanovski (Campeão do peso-pena)

⬆️ 2

6º.

Petr Yan (Campeão do peso-galo)

Novo no ranking

7º.

Tom Aspinall (Campeão do peso-pesado)

⬆️

8º.

Merab Dvalishvili 

⬇️

9º.

Alexandre Pantoja

⬇️

10º.

Max Holloway

11º.

Joshua Van

Novo no ranking

12º.

Dricus Du Plessis

⬇️ 3

13º.

Magomed Ankalaev

⬇️ 1

14º.

Jack Della Maddalena

⬇️ 3

15º.

Arman Tsarukyan

⬇️ 2

Outro destaque negativo para o Brasil foi a saída de Charles "Do Bronx" Oliveira do peso-por-peso após a subida de Petr Yan e Joshua Van, que não estavam na lista. O brasileiro terá a oportunidade de voltar ao ranking em caso de vitória contra Max Holloway, em março de 2026, pela disputa do título BMF.

➡️ Joshua Van fala sobre críticas em vitória sobre Pantoja no UFC: 'Sabia que ia vencer'

Pantoja se lesiona no UFC 323

A luta co-principal do UFC 323 não foi como os fãs esperavam. Ao tentar amenizar a queda, Alexandre Pantoja acabou com o braço quebrado, o que resultou no fim da luta e de seu reinado no Ultimate. Na madrugada deste domingo (7), a lesão do brasileiro sagrou o jovem birmanês Joshua Van como o novo campeão do peso-mosca. Veja os resultados do card completo do UFC 323.

continua após a publicidade

A luta começou com grande intensidade na luta em pé. Logo no início, um chute de Pantoja balançou o desafiante, que se recuperou. O duelo se manteve forte e parecia que a oportunidade de colocar Van no chão se tornaria um trunfo para o campeão, mas o birmandês defendeu.

Foi em um chute alto do brasileiro o início do fim. Após Joshua segurar sua perna, Pantoja tentou segurar a queda com o braço no chão, quando o cotovelo cedeu. Ao cair, o então campeão pediu que a luta parasse, o que decretou a vitória de Joshua Van.

Joshua Van e Alexandre Pantoja no UFC 323 (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)
Joshua Van e Alexandre Pantoja no UFC 323 (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias