Após lesão, Alexandre Pantoja cai no ranking peso-por-peso do UFC
Brasileiro precisou desistir da luta após deslocar o braço no UFC 323
A lesão sofrida no UFC 323 não tirou apenas o cinturão de Alexandre Pantoja como quatro posições do ranking peso-por-peso, uma tabela que reúne todos os lutadores sem restrição de peso. Na madrugada de domingo (7), o brasileiro precisou desistir da luta após deslocar o braço, o que deu a vitória e o título dos moscas para o birmanês Joshua Van.
Antes do duelo, Pantoja se destacava na quinta colocação do ranking geral, principalmente depois da quarta defesa no UFC 317. Com a saída de Makhachev do peso-leve e a derrota por lesão, a estatística é zerada no Ultimate, já que nenhum outro atual campeão conta com defesas de cinturão "ativa".
Vale destacar que Alexander Volkanovski pode estar em seu segundo reinado no peso-pena, mas não defendeu o título desde a reconquista contra Diego Lopes no UFC 314 em abril deste ano. Mesmo assim, o australiano, junto de outros campeões – como Khamzat Chimaev, Alex Poatan e Tom Aspinall –, subiu no ranking com as derrotas de Pantoja e Merab Dvalishvili.
Ranking "pound for pound" do UFC atualizado
|Posição
|Lutador
|Mudanças
1º.
Islam Makhachev (Campeão do peso meio-médio)
2º.
Ilia Topuria (Campeão do peso-leve)
3º.
Khamzat Chimaev (Campeão do peso-médio)
⬆️ 1
4º.
Alex "Poatan" Pereira (Campeão do peso meio-pesado)
⬆️ 2
5º.
Alexander Volkanovski (Campeão do peso-pena)
⬆️ 2
6º.
Petr Yan (Campeão do peso-galo)
Novo no ranking
7º.
Tom Aspinall (Campeão do peso-pesado)
⬆️
8º.
Merab Dvalishvili
⬇️
9º.
Alexandre Pantoja
⬇️
10º.
Max Holloway
11º.
Joshua Van
Novo no ranking
12º.
Dricus Du Plessis
⬇️ 3
13º.
Magomed Ankalaev
⬇️ 1
14º.
Jack Della Maddalena
⬇️ 3
15º.
Arman Tsarukyan
⬇️ 2
Outro destaque negativo para o Brasil foi a saída de Charles "Do Bronx" Oliveira do peso-por-peso após a subida de Petr Yan e Joshua Van, que não estavam na lista. O brasileiro terá a oportunidade de voltar ao ranking em caso de vitória contra Max Holloway, em março de 2026, pela disputa do título BMF.
Pantoja se lesiona no UFC 323
A luta co-principal do UFC 323 não foi como os fãs esperavam. Ao tentar amenizar a queda, Alexandre Pantoja acabou com o braço quebrado, o que resultou no fim da luta e de seu reinado no Ultimate. Na madrugada deste domingo (7), a lesão do brasileiro sagrou o jovem birmanês Joshua Van como o novo campeão do peso-mosca. Veja os resultados do card completo do UFC 323.
A luta começou com grande intensidade na luta em pé. Logo no início, um chute de Pantoja balançou o desafiante, que se recuperou. O duelo se manteve forte e parecia que a oportunidade de colocar Van no chão se tornaria um trunfo para o campeão, mas o birmandês defendeu.
Foi em um chute alto do brasileiro o início do fim. Após Joshua segurar sua perna, Pantoja tentou segurar a queda com o braço no chão, quando o cotovelo cedeu. Ao cair, o então campeão pediu que a luta parasse, o que decretou a vitória de Joshua Van.
