A lesão sofrida no UFC 323 não tirou apenas o cinturão de Alexandre Pantoja como quatro posições do ranking peso-por-peso, uma tabela que reúne todos os lutadores sem restrição de peso. Na madrugada de domingo (7), o brasileiro precisou desistir da luta após deslocar o braço, o que deu a vitória e o título dos moscas para o birmanês Joshua Van.

Antes do duelo, Pantoja se destacava na quinta colocação do ranking geral, principalmente depois da quarta defesa no UFC 317. Com a saída de Makhachev do peso-leve e a derrota por lesão, a estatística é zerada no Ultimate, já que nenhum outro atual campeão conta com defesas de cinturão "ativa".

Vale destacar que Alexander Volkanovski pode estar em seu segundo reinado no peso-pena, mas não defendeu o título desde a reconquista contra Diego Lopes no UFC 314 em abril deste ano. Mesmo assim, o australiano, junto de outros campeões – como Khamzat Chimaev, Alex Poatan e Tom Aspinall –, subiu no ranking com as derrotas de Pantoja e Merab Dvalishvili.

Ranking "pound for pound" do UFC atualizado

Posição Lutador Mudanças 1º. Islam Makhachev (Campeão do peso meio-médio) 2º. Ilia Topuria (Campeão do peso-leve) 3º. Khamzat Chimaev (Campeão do peso-médio) ⬆️ 1 4º. Alex "Poatan" Pereira (Campeão do peso meio-pesado) ⬆️ 2 5º. Alexander Volkanovski (Campeão do peso-pena) ⬆️ 2 6º. Petr Yan (Campeão do peso-galo) Novo no ranking 7º. Tom Aspinall (Campeão do peso-pesado) ⬆️ 8º. Merab Dvalishvili ⬇️ 9º. Alexandre Pantoja ⬇️ 10º. Max Holloway 11º. Joshua Van Novo no ranking 12º. Dricus Du Plessis ⬇️ 3 13º. Magomed Ankalaev ⬇️ 1 14º. Jack Della Maddalena ⬇️ 3 15º. Arman Tsarukyan ⬇️ 2

Outro destaque negativo para o Brasil foi a saída de Charles "Do Bronx" Oliveira do peso-por-peso após a subida de Petr Yan e Joshua Van, que não estavam na lista. O brasileiro terá a oportunidade de voltar ao ranking em caso de vitória contra Max Holloway, em março de 2026, pela disputa do título BMF.

Pantoja se lesiona no UFC 323

A luta co-principal do UFC 323 não foi como os fãs esperavam. Ao tentar amenizar a queda, Alexandre Pantoja acabou com o braço quebrado, o que resultou no fim da luta e de seu reinado no Ultimate. Na madrugada deste domingo (7), a lesão do brasileiro sagrou o jovem birmanês Joshua Van como o novo campeão do peso-mosca. Veja os resultados do card completo do UFC 323.

A luta começou com grande intensidade na luta em pé. Logo no início, um chute de Pantoja balançou o desafiante, que se recuperou. O duelo se manteve forte e parecia que a oportunidade de colocar Van no chão se tornaria um trunfo para o campeão, mas o birmandês defendeu.

Foi em um chute alto do brasileiro o início do fim. Após Joshua segurar sua perna, Pantoja tentou segurar a queda com o braço no chão, quando o cotovelo cedeu. Ao cair, o então campeão pediu que a luta parasse, o que decretou a vitória de Joshua Van.