Conheça os sete brasileiros do card no UFC Vegas 112, último evento de 2025
O evento acontecerá no dia 15 de novembro, com início às 21h (de Brasília)
Sete lutadores brasileiros participarão do UFC Vegas 112 neste sábado (13), no Apex, em Las Vegas (EUA). A luta principal do Fight Night será entre o norte-americano Brandon Royval e o angolano Manel Kape. O card preliminar está agendado para às 21h (de Brasília), seguido do principal, às 00h.
Nas três primeiras lutas do card principal, os fãs do Brasil poderão assistir aos duelos de Marcus Buchecha, Melquizael Costa e Cesar Almeida. O evento contará ainda participação de quatro lutadores brasileiros no preliminar: Joanderson "Tubarão" Brito, Amanda Lemos, Luana Santos e o estreante Guilherme Pat.
Conheça todos os atletas do Brasil no UFC Vegas 112
Marcus Buchecha
Apelido: -
Cartel: 5-2
Idade: 35 anos
Cidade: São Paulo, SP
Categoria: peso-pesado (até 120,2 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Kennedy Nzechukwu (Nigéria)
Joanderson Brito
Apelido: Tubarão
Cartel no MMA: 17-5-1
Idade: 30 anos
Cidade: Santa Helena, Brasil
Categoria: peso-pena (até 65,7 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próxima adversária: Melsik Baghdasaryan (Armênia)
Amanda Lemos
Apelido: -
Cartel no MMA: 15-5-1
Idade: 38 anos
Cidade: Belém, Brasil
Categoria: peso-palha (até 52,1 Kg)
Ranking: 5ª colocada
Próximo adversário: Gillian Robertson (Canadá)
Melquizael Costa
Apelido: Melk Cauthy (Dálmata)
Cartel no MMA: 24-7
Idade: 28 anos
Cidade: Porto de Moz, Brasil
Categoria: peso-pena (até 65,7 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Morgan Charriere (França)
Cesar Almeida
Apelido: Cesinha
Cartel no MMA: 7-1
Idade: 37 anos
Cidade: São Paulo, SP
Categoria: peso-médio (até 83,9 Kg)
Ranking: fora do ranking
Próximo adversário: Cezary Oleksiejczuk (Polônia)
Luana Santos
Apelido: -
Cartel no MMA: 9-2
Idade: 25 anos
Cidade: São Paulo, SP
Categoria: peso-galo (até 61,2 Kg)
Ranking: 15ª colocada
Próxima adversária: Melissa Croden (Canadá)
Guilherme Pat
Apelido:
Cartel no MMA: 5-0
Idade: 31 anos
Cidade: São José dos Campos, SP
Categoria: peso-pesado (até 120,2 Kg)
Ranking: estreante
Próxima adversária: Allen Frye (Estados Unidos)
Veja o card completo do UFC Vegas 112
FICHA TÉCNICA
UFC Vegas 112
📆 Data: 13 de dezembro de 2025
⏰ Horário: A partir de 21h (horário de Brasília)
🌍 Local: no Apex, em Las Vegas (EUA)
📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)
Card Principal - 00 horas
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Brandon Royval x Manel Kape
Peso-pena (até 65,7 Kg): Giga Chikadze x Kevin Vallejos
Peso-médio (até 83,9 Kg): Cesar Almeida x Cezary Oleksiejczuk
Peso-pena (até 65,7 Kg): Melquizael Costa x Morgan Charriere
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Kennedy Nzechukwu x Marcus Buchecha
Card Preliminar - 21 horas
Peso-palha (até 52,1 Kg): Amanda Lemos x Gillian Robertson
Peso-pena (até 65,7 Kg): Joanderson Brito x Melsik Baghdasaryan
Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Neil Magny x Yaroslav Amosov
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Sean Sharaf x Steven Asplund
Peso-galo (até 61,2 Kg): Melissa Croden x Luana Santos
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Allen Frye x Guine Cavalcanti
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Josh Hokit x Max Gimenis
Peso-galo (até 61,2 Kg): Miles Johns x Daniel Marcos
Peso-palha (até 52,1 Kg): Tecia Pennington x Denise Gomes
Peso-médio (até 83,9 Kg) Jackson McVey x Robert Valentin
