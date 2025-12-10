Sete lutadores brasileiros participarão do UFC Vegas 112 neste sábado (13), no Apex, em Las Vegas (EUA). A luta principal do Fight Night será entre o norte-americano Brandon Royval e o angolano Manel Kape. O card preliminar está agendado para às 21h (de Brasília), seguido do principal, às 00h.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Nas três primeiras lutas do card principal, os fãs do Brasil poderão assistir aos duelos de Marcus Buchecha, Melquizael Costa e Cesar Almeida. O evento contará ainda participação de quatro lutadores brasileiros no preliminar: Joanderson "Tubarão" Brito, Amanda Lemos, Luana Santos e o estreante Guilherme Pat.

Conheça todos os atletas do Brasil no UFC Vegas 112

Marcus Buchecha

Apelido: -

Cartel: 5-2

Idade: 35 anos

Cidade: São Paulo, SP

Categoria: peso-pesado (até 120,2 Kg)

Ranking: fora do ranking

Próximo adversário: Kennedy Nzechukwu (Nigéria)

continua após a publicidade

Joanderson Brito

Apelido: Tubarão

Cartel no MMA: 17-5-1

Idade: 30 anos

Cidade: Santa Helena, Brasil

Categoria: peso-pena (até 65,7 Kg)

Ranking: fora do ranking

Próxima adversária: Melsik Baghdasaryan (Armênia)

Amanda Lemos

Apelido: -

Cartel no MMA: 15-5-1

Idade: 38 anos

Cidade: Belém, Brasil

Categoria: peso-palha (até 52,1 Kg)

Ranking: 5ª colocada

Próximo adversário: Gillian Robertson (Canadá)

continua após a publicidade

Melquizael Costa

Apelido: Melk Cauthy (Dálmata)

Cartel no MMA: 24-7

Idade: 28 anos

Cidade: Porto de Moz, Brasil

Categoria: peso-pena (até 65,7 Kg)

Ranking: fora do ranking

Próximo adversário: Morgan Charriere (França)

Cesar Almeida

Apelido: Cesinha

Cartel no MMA: 7-1

Idade: 37 anos

Cidade: São Paulo, SP

Categoria: peso-médio (até 83,9 Kg)

Ranking: fora do ranking

Próximo adversário: Cezary Oleksiejczuk (Polônia)

Luana Santos

Apelido: -

Cartel no MMA: 9-2

Idade: 25 anos

Cidade: São Paulo, SP

Categoria: peso-galo (até 61,2 Kg)

Ranking: 15ª colocada

Próxima adversária: Melissa Croden (Canadá)

Guilherme Pat

Apelido:

Cartel no MMA: 5-0

Idade: 31 anos

Cidade: São José dos Campos, SP

Categoria: peso-pesado (até 120,2 Kg)

Ranking: estreante

Próxima adversária: Allen Frye (Estados Unidos)

➡️ UFC anuncia novos programas na Paramount para a temporada de 2026

Veja o card completo do UFC Vegas 112

FICHA TÉCNICA

UFC Vegas 112

📆 Data: 13 de dezembro de 2025

⏰ Horário: A partir de 21h (horário de Brasília)

🌍 Local: no Apex, em Las Vegas (EUA)

📺 Onde assistir: streaming UFC Fight Pass (todo o card)

Post oficial para a luta principal do UFC Vegas 112 (Foto: Divulgação/UFC)

Card Principal - 00 horas

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Brandon Royval x Manel Kape

Peso-pena (até 65,7 Kg): Giga Chikadze x Kevin Vallejos

Peso-médio (até 83,9 Kg): Cesar Almeida x Cezary Oleksiejczuk

Peso-pena (até 65,7 Kg): Melquizael Costa x Morgan Charriere

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Kennedy Nzechukwu x Marcus Buchecha

Card Preliminar - 21 horas

Peso-palha (até 52,1 Kg): Amanda Lemos x Gillian Robertson

Peso-pena (até 65,7 Kg): Joanderson Brito x Melsik Baghdasaryan

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Neil Magny x Yaroslav Amosov

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Sean Sharaf x Steven Asplund

Peso-galo (até 61,2 Kg): Melissa Croden x Luana Santos

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Allen Frye x Guine Cavalcanti

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Josh Hokit x Max Gimenis

Peso-galo (até 61,2 Kg): Miles Johns x Daniel Marcos

Peso-palha (até 52,1 Kg): Tecia Pennington x Denise Gomes

Peso-médio (até 83,9 Kg) Jackson McVey x Robert Valentin