Umar Nurmagomedov não teve um primeiro encontro positivo contra Merab Dvalishvili no octógono. Apesar disso, o russo quer disputar o cinturão e está disposto a enfrentar o campeão novamente. Durante a coletiva de imprensa para o UFC 321, no entanto, Dana White freou a confiança do lutador, que precisa da luta deste sábado (25) para voltar a vencer.

Nurmagomedov enfrentará o norte-americano Mario Bautista pela terceira luta de mais destaque da noite, no card principal do UFC 321. Esse duelo é o primeiro do russo desde a derrota para Dvalishvili em janeiro deste ano.

Em meio a perguntas sobre o duelo deste sábado (25), Umar foi questionado sobre a "mensagem" dessa luta para Merab. O russo é atualmente o terceiro colocado do ranking do peso-galo, atrás apenas de Sean O'Malley e Petr Yan, que será o próximo desafiante ao cinturão.

— É muito chato falar sobre esse cara o tempo todo. Eu quero falar de cinturão, sabe? Se eu serei o próximo desafiante, seria ótimo para mim, mas falar desse cara? Se acontecer, é claro que eu lutaria — disse Nurmagomedov.

Além da resposta em certo tom de brincadeira, Umar aproveitou para perguntar a opinião de Dana White sobre suas chances de lutar novamente pelo título. O presidente do UFC desafiou o russo a primeiro dominar o combate do UFC 321 para, então, analisar uma nova disputa.

— Vai lá e faça acontecer. Faça um grande show no sábado que faça as pessoas falarem: "caramba, um desses caras deveriam lutar pelo cinturão" — respondeu White.

A rivalidade entre os lutadores é conhecida no mundo das arte marciais. Com fortes provocações antes da luta, a tensão não diminuiu após o duelo vencido por Merab, que confirmou a defesa do cinturão. Na ocasião, o georgiano conquistou a vitória por decisão unânime (48-47, 48-47, 49-46) dos juízes.

Merab Dvalishvili comemora cinturão do UFC, entregue por Dana White (Foro: Reprodução/X/UFC)

Lutadores confirmam peso para UFC 321

Os dois competidores do peso-galo ultrapassaram o "limite" da categoria – até 61,2 KG –, mas estiveram dentro da margem aceita pelo UFC. Com isso, Nurmagomedov e Bautista confirmam luta do card principal do evento numerado neste sábado.

As duas disputas de cinturão também estão garantidas para a felicidade dos fãs do UFC. Na luta principal, o campeão dos pesados Tom Aspinall subiu na balança com 115,6 kg, enquanto o desafiante francês Cyril Gane registrou 112,2 kg. Ambos estiveram com folga do limite da categoria de 120,2 kg.

Pelo lado das brasileiras, no segundo confronto mais importante da noite, o peso foi batido com perfeição. Virna Jandiroba e Mackenzie Dern, então, oficializaram a revanche que marca, neste sábado, a disputa pelo cinturão do peso-palha.