Donald Trump anuncia '8 ou 9' disputas de cinturão no UFC Casa Branca

A expectativa segue grande para o card da Casa Branca, que acontece em junho do próximo ano, mesmo sem nenhum anúncio oficial do UFC. Neste domingo (7), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou que o evento contaria com 8 ou 9 disputas pelo cinturão – algo nunca visto antes. Ele ainda destacou como seria a estrutura na casa presidencial.

— O UFC vai ser no dia 14 de junho, no ano que vem. O grande Dana White está construindo uma arena. E eles vão ter 8 ou 9 lutas de campeonato, as maiores lutas que eles já tiveram. Toda as lutas serão uma luta de campeonato, e todas serão lendárias. Ele está, na verdade, aguardando as lutas agora mesmo, por 6 meses, para que ele possa fazer isso — disse Trump.

Nunca antes na história do UFC um evento contou com mais de três defesas de cinturão. Com isso, caso seja confirmado, a noite na Casa Branca ficaria marcado como um dos maiores recordes da organização. Vale destacar que ainda não há duelos confirmados para esse dia.

Assim como o card, a estrutura ainda é mantida em mistério pelo Ultimate. Para matar um pouco a curiosidade dos fãs, Trump abriu o jogo sobre a quantidade de lugares para o público acompanhar o show de perto.

— Eu acho que vai ser incrível. Eu acho que a arena vai ter 5 ou 6 mil lugares direto na frente da porta da Casa Branca, e 100 mil pessoas no fundo, onde eles estão colocando 8 ou 10 grandes telões — afirmou o presidente.

➡️ Pantoja desabafa após perder cinturão: 'Preferia perder apanhando'

Jon Jones e Alex Poatan na Casa Branca?

Demorou algumas semanas, mas Jon Jones enfim aceitou o desafio de Alex Poatan para um duelo nos pesados do UFC. Para os lutadores, a luta acontecerá no card histórico do evento na Casa Branca, marcado para junho de 2026. Apesar disso, o combate ainda não passa de rumores.

Essa havia sido a segunda vez que o campeão dos meio-pesados expressou o desejo de enfrentar o norte-americano no octógono. Após reconquistar o cinturão no UFC 320, no dia 4 de outubro, contra Magomed Ankalaev, Poatan comentou sobre o desejo de subir de categoria e enfrentar Jones no Ultimate.

O aceite de Bones veio logo após o fim frustrante do UFC 321, quando uma disputa pelo cinturão peso-pesado terminou em "no contest" (sem resultado). De olho no evento, Poatan desafiou novamente Jon Jones que, dessa vez, respondeu a proposta. O americano chegou ainda a elogiar o brasileiro por ter evitado desafiá-lo dias depois da morte do irmão mais velho.

Apesar da grande expectativa, Dana White afirmou não confiar no ex-campeão dos pesados para esse evento histórico do UFC. A declaração foi feita durante entrevista ao podcaster Andrew Schulz.

— Não posso colocar Jon Jones numa posição em que ele possa (desistir). Eu tinha um acordo com ele para lutar com o Aspinall e ele disse "Não vou fazê-lo" Não posso estar nessa posição novamente — disse o presidente do UFC.