Acompanhe ao vivo: UFC 320 com Alex Poatan e dois brasileiros em ação

Acompanhe todos os detalhes do UFC 320 deste sábado ao vivo

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/10/2025
18:19
Atualizado há 0 minutos
Ankalaev e Poatan se enfrentam na luta principal do UFC 320 (Foto: Reprodução Twitter UFC)
imagem cameraAnkalaev e Poatan se enfrentam na luta principal do UFC 320 - veja detalhes ao vivo no LANCE! (Foto: Reprodução Twitter UFC)
UFC 320 ocorre em 4 de outubro de 2025
Alex Poatan busca recuperar o cinturão meio-pesado contra Magomed Ankalaev
Merab Dvalishvili defende o título peso galo contra Cory Sandhagen
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O UFC 320 deste sábado (4) irá trazer Alex Poatan tentando retomar o cinturão meio-pesado diante do atual campeão Magomed Ankalaev. Esta será uma revanche da primeira luta entre os dois, vencida pelo russo. Renovado após um tempo fora, o brasileiro está em busca de fazer história, se tornando o primeiro homem brasileiro a ter três reinados diferentes dentro do Ultimate.

Antes de Poatan tentar reaver seu cinturão, outra luta de título abrilhanta o UFC 320: campeão peso galo, Merab Dvalishvili busca sua terceira defesa contra Cory Sandhagen. O Brasil também terá dois representantes na porção preliminar: Daniel Willycat e André Sergipano enfrentam Joosang Yoo e Edmen Shahbazyan, respectivamente.

Acompanhe todos os principais momentos do UFC 320 AO VIVO no LANCE! - Atualização: o evento começa às 19h (de Brasília).

Última encarada entre Poatan e Ankalaev teve forte recado do brasileiro - confira AQUI

UFC 320 - detalhes AO VIVO no LANCE! (Foto: Reprodução Twitter UFC Brasil)
Ordem das lutas do UFC 320 - detalhes ao vivo no LANCE!

Card Preliminar (19h)

1 - Peso mosca: Veronica Hardy (VEN) x Brogan Walker (GUA)

2 - Peso meio-médio: Ramiz Brahimaj (EUA) x Austin Vanderford (EUA)

3 - Peso meio-médio: Punahele Soriano (EUA) x Nikolay Veretennikov (CAZ)

4 - Peso galo: Patchy Mix (EUA) x Jakub Wiklacz (POL)

5 - Peso galo: Macy Chiasson (EUA) x Yana Santos (RUS)

6 - Peso casado: Daniel Santos (BRA) x Joosang Yoo (COR)

7 - Peso galo: Chris Gutierrez (EUA) x Farid Basharat (AFG)

8 - Peso médio: Edmen Shahbazyan (EUA) x André Muniz (BRA)

9 - Peso médio: Ateba Gautier (CAM) x Tre'ston Vines (EUA)

Card Principal (23h)

10 - Peso médio: Abus Magomedov (ALE) x Joe Pyfer (EUA)

11 - Peso pena: Josh Emmett (EUA) x Youssef Zalal (MAR)

12 - Peso meio-pesado: Jiri Prochazka (CHE) x Khalil Rountree Jr (EUA)

13 - Peso galo: (c) Merab Dvalishvili (GEO) x Cory Sandhagen (EUA)

14 - Peso meio-pesado: (c) Magomed Ankalaev (RUS) x Alex Poatan (BRA)

FICHA TÉCNICA
UFC 320 — Las Vegas, EUA
Data: 4 de outubro de 2025
Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)
Local: Las Vegas, EUA
Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet, seis primeiras lutas também no Facebook e no YouTube do UFC Brasil

Card Principal – a partir das 23h (de Brasília)
Peso meio-pesado: (c) Magomed Ankalaev (RUS) x Alex Poatan (BRA)
Peso galo: (c) Merab Dvalishvili (GEO) x Cory Sandhagen (EUA)
Peso meio-pesado: Jiri Prochazka (CHE) x Khalil Rountree Jr (EUA)
Peso pena: Josh Emmett (EUA) x Youssef Zalal (MAR)
Peso médio: Abus Magomedov (ALE) x Joe Pyfer (EUA)

Card Preliminar – a partir das 19h (de Brasília)
Peso médio: Ateba Gautier (CAM) x Ozzy Diaz (EUA)
Peso médio: Edmen Shahbazyan (EUA) x André Muniz (BRA)
Peso galo: Chris Gutierrez (EUA) x Farid Basharat (AFG)
Peso casado: Daniel Santos (BRA) x Joosang Yoo (COR)
Peso galo: Macy Chiasson (EUA) x Yana Santos (RUS)
Peso galo: Patchy Mix (EUA) x Jakub Wiklacz (POL)
Peso meio-médio: Punahele Soriano (EUA) x Nikolay Veretennikov (CAZ)
Peso meio-médio: Ramiz Brahimaj (EUA) x Austin Vanderford (EUA)
Peso mosca: Veronica Hardy (VEN) x Brogan Walker (GUA)

