Acompanhe ao vivo: UFC 320 com Alex Poatan e dois brasileiros em ação
Acompanhe todos os detalhes do UFC 320 deste sábado ao vivo
- Matéria
- Mais Notícias
O UFC 320 deste sábado (4) irá trazer Alex Poatan tentando retomar o cinturão meio-pesado diante do atual campeão Magomed Ankalaev. Esta será uma revanche da primeira luta entre os dois, vencida pelo russo. Renovado após um tempo fora, o brasileiro está em busca de fazer história, se tornando o primeiro homem brasileiro a ter três reinados diferentes dentro do Ultimate.
Antes do UFC 320, Poatan relembra início e fala sobre filhos no MMA
Mais Esportes
UFC 320: Alex Poatan busca terceiro reinado e vingança contra Ankalaev
Mais Esportes
VÍDEO: última encarada antes do UFC 320 tem recado forte de Poatan
Mais Esportes
Antes de Poatan tentar reaver seu cinturão, outra luta de título abrilhanta o UFC 320: campeão peso galo, Merab Dvalishvili busca sua terceira defesa contra Cory Sandhagen. O Brasil também terá dois representantes na porção preliminar: Daniel Willycat e André Sergipano enfrentam Joosang Yoo e Edmen Shahbazyan, respectivamente.
Acompanhe todos os principais momentos do UFC 320 AO VIVO no LANCE! - Atualização: o evento começa às 19h (de Brasília).
Última encarada entre Poatan e Ankalaev teve forte recado do brasileiro - confira AQUI
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Ordem das lutas do UFC 320 - detalhes ao vivo no LANCE!
Card Preliminar (19h)
1 - Peso mosca: Veronica Hardy (VEN) x Brogan Walker (GUA)
2 - Peso meio-médio: Ramiz Brahimaj (EUA) x Austin Vanderford (EUA)
3 - Peso meio-médio: Punahele Soriano (EUA) x Nikolay Veretennikov (CAZ)
4 - Peso galo: Patchy Mix (EUA) x Jakub Wiklacz (POL)
5 - Peso galo: Macy Chiasson (EUA) x Yana Santos (RUS)
6 - Peso casado: Daniel Santos (BRA) x Joosang Yoo (COR)
7 - Peso galo: Chris Gutierrez (EUA) x Farid Basharat (AFG)
8 - Peso médio: Edmen Shahbazyan (EUA) x André Muniz (BRA)
9 - Peso médio: Ateba Gautier (CAM) x Tre'ston Vines (EUA)
Card Principal (23h)
10 - Peso médio: Abus Magomedov (ALE) x Joe Pyfer (EUA)
11 - Peso pena: Josh Emmett (EUA) x Youssef Zalal (MAR)
12 - Peso meio-pesado: Jiri Prochazka (CHE) x Khalil Rountree Jr (EUA)
13 - Peso galo: (c) Merab Dvalishvili (GEO) x Cory Sandhagen (EUA)
14 - Peso meio-pesado: (c) Magomed Ankalaev (RUS) x Alex Poatan (BRA)
FICHA TÉCNICA
UFC 320 — Las Vegas, EUA
Data: 4 de outubro de 2025
Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)
Local: Las Vegas, EUA
Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet, seis primeiras lutas também no Facebook e no YouTube do UFC Brasil
Card Principal – a partir das 23h (de Brasília)
Peso meio-pesado: (c) Magomed Ankalaev (RUS) x Alex Poatan (BRA)
Peso galo: (c) Merab Dvalishvili (GEO) x Cory Sandhagen (EUA)
Peso meio-pesado: Jiri Prochazka (CHE) x Khalil Rountree Jr (EUA)
Peso pena: Josh Emmett (EUA) x Youssef Zalal (MAR)
Peso médio: Abus Magomedov (ALE) x Joe Pyfer (EUA)
Card Preliminar – a partir das 19h (de Brasília)
Peso médio: Ateba Gautier (CAM) x Ozzy Diaz (EUA)
Peso médio: Edmen Shahbazyan (EUA) x André Muniz (BRA)
Peso galo: Chris Gutierrez (EUA) x Farid Basharat (AFG)
Peso casado: Daniel Santos (BRA) x Joosang Yoo (COR)
Peso galo: Macy Chiasson (EUA) x Yana Santos (RUS)
Peso galo: Patchy Mix (EUA) x Jakub Wiklacz (POL)
Peso meio-médio: Punahele Soriano (EUA) x Nikolay Veretennikov (CAZ)
Peso meio-médio: Ramiz Brahimaj (EUA) x Austin Vanderford (EUA)
Peso mosca: Veronica Hardy (VEN) x Brogan Walker (GUA)
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias