O Paramount+ se tornará a plataforma exclusiva de transmissão dos programas Dana White's Contender Series e The Ultimater Fighter nos Estados Unidos, América Latina e Austrália. O anúncio foi feito em 6 de dezembro de 2025, durante a CCXP em São Paulo, por meio de um vídeo apresentado por Dana White, presidente e CEO do UFC.

A sessão de divulgação no Palco Thunder contou com a presença do bicampeão dos meio-pesados Alex "Poatan" Pereira com narração de André Azevedo. Além a presença de quatro membros da The Fighting Nerds: Bruna Brasil, Caio Borralho, Carlos Prates e Jean Silva.

Este acordo amplia a parceria de sete anos entre UFC e Paramount anunciada em agosto deste ano, quando a plataforma de streaming se tornou a casa exclusiva dos eventos do UFC nos Estados Unidos. Em outubro, os direitos foram estendidos para América Latina e Austrália.

Conheça os programas do UFC

Dana White's Contender Series

Criado em 2017, o programa funciona como uma plataforma para lutadores que buscam contratos com o UFC. O show já revelou grandes talentos, como Sean O'Malley, Jamahal Hill, Jack Della Maddalena, ao cenário internacional.

Entre os brasileiros que passaram pelo Contender Series e obtiveram sucesso no UFC estão Carlos Prates, Jailton "Malhadinho" Almeida, Caio Borralho e Johnny Walker. Outros nomes de destaque incluem Michael Morales, Bo Nickal, Maycee Barber e Brendan Allen.

The Ultimate Fighter

O TUF é um reality show que reúne lutadores profissionais que vivem, treinam e competem por um contrato com o UFC. O programa impulsionou as carreiras de Julianna Peña, Kamaru Usman e Forrest Griffin, assim como o ex-campeão Alexandre Pantoja.

Outros participantes notáveis foram Rashad Evans, Rose Namajunas, Michael Bisping, Robert Whittaker, Nate Diaz, Tony Ferguson, T.J. Dillashaw, Matt Serra, Michael Chiesa, Al Iaquinta, Kelvin Gastelum e Uriah Hall.

Novo acordo de transmissão a partir do ano que vem

A parceria entre UFC e Paramount começará oficialmente em 24 de janeiro de 2026, com a transmissão ao vivo do UFC 324 da T-Mobile Arena em Las Vegas. Este será o primeiro dos 13 grandes eventos numerados previstos para 2026, todos incluídos na assinatura do Paramount+ sem custo adicional.

A incorporação das duas séries de descoberta de talentos do UFC ao catálogo do Paramount+ complementa a oferta da plataforma, que já inclui séries, filmes, reality shows e conteúdos infantis.