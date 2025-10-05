Após vencer cinturão, Poatan confirma plano de desafiar Jon Jones no UFC da Casa Branca
Brasileirão afirmou que não levou para a frente devido à perda recente do lutador; Irmão de Jones faleceu na última sexta-feira
Alex Poatan fez história no UFC 320 e reconquistou o cinturão meio-pesado na madrugada deste domingo. Após a luta brutal, que terminou com um nocaute em 80 segundos, o brasileiro revelou que havia planejado desafiar Jon Jones nas disputas que acontecerão na Casa Branca, porém optou por não fazer em respeito à perda sofrida pela lenda do MMA.
Na última sexta-feira, Jon Jones perdeu o irmão, Arthur Jones, e a causa da morte não foi revelada. Ciente do momento delicado, Poatan decidiu deixar o desafio para depois, principalmente por se preocupar com o tipo de repercussão que o "convite" poderia causar.
— Eu queria lutar no peso-pesado. Eu ia fazer um desafio, mas ok. Esquece. Sim, eu estou afim (de lutar no pesado). Eu tinha alguém em mente. Eu estou aqui para fazer meu trabalho e não para desrespeitar ninguém. Galera, não façam comentários ruins. Eu estou respeitando. Só queria mostrar o meu sentimento. Estou aqui para fazer o meu trabalho e não para desrespeitar alguém.
E completou: —Não quero mais falar sobre isso, com todo respeito ao Jon Jones, com relação a tudo que aconteceu. Mas, sim. Esse era o meu plano: chamar o Jon Jones para lutar na Casa Branca, mas com tudo que aconteceu eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo.
Jon Jones, que anunciou a aposentadoria em julho desde ano, revelou recentemente que deseja retornar ao octógono no card histórico do UFC que será realizado na Casa Branca em julho do próximo ano. No entanto, a tendência é que o combate não aconteça.
Resultados do UFC 320
FICHA TÉCNICA
UFC 320 — Las Vegas, EUA
Data: 4 de outubro de 2025
Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)
Local: Las Vegas, EUA
Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet, seis primeiras lutas também no Facebook e no YouTube do UFC Brasil
Card Principal – a partir das 23h (de Brasília)
Peso meio-pesado: (c) Alex Poatan (BRA) venceu Magomed Ankalaev (RUS) por nocaute no primeiro round
Peso galo: (c) Merab Dvalishvili (GEO) venceu Cory Sandhagen (EUA) por decisão unânime
Peso meio-pesado: Jiri Prochazka (CHE) venceu Khalil Rountree Jr (EUA) por nocaute no terceiro round
Peso pena: Youssef Zalal (MAR) venceu Josh Emmett (EUA) por finalização (chave de braço) no primeiro round
Peso médio: Joe Pyfer (EUA) venceu Abus Magomedov (ALE) por finalização (mata-leão) no segundo round
Card Preliminar – a partir das 19h (de Brasília)
Peso médio: Ateba Gautier (CAM) venceu Tre'ston Vines (EUA) por nocaute no primeiro round
Peso casado: Daniel Santos (BRA) venceu Joosang Yoo (COR) por nocaute no segundo round
Peso galo: Jakub Wiklacz (POL) venceu Patchy Mix (EUA) por decisão dividida
Peso médio: Edmen Shahbazyan (EUA) venceu André Muniz (BRA) por nocaute no primeiro round
Peso meio-médio: Punahele Soriano (EUA) venceu Nikolay Veretennikov (CAZ) por decisão unânime
Peso galo: Yana Santos (RUS) venceu Macy Chiasson (EUA) por decisão unânime
Peso galo: Farid Basharat (AFG) vence Chris Gutierrez (EUA) por decisão unânime
Peso meio-médio: Ramiz Brahimaj (EUA) venceu Austin Vanderford (EUA) por finalização (guilhotina) no segundo round
Peso mosca: Veronica Hardy (VEN) venceu Brogan Walker (GUA) por decisão unânime
