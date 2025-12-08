Joshua Van defendeu a legitimidade de seu título após vencer Alexandre Pantoja em luta encerrada prematuramente. Neste domingo (7), o confronto foi interrompido em apenas 26 segundos quando o brasileiro sofreu uma lesão acidental durante a disputa pelo cinturão dos moscas. Como resultado, o birmandês se tornou o novo campeão do UFC.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

O fim inesperado do co-evento principal do UFC 323 gerou questionamentos entre fãs do esporte sobre o mérito da conquista do lutador de 24 anos. Durante a coletiva de imprensa, Van respondeu diretamente aos críticos.

— Era matar ou morrer. Sabia que iria vencer a luta. Mas não queria que terminasse dessa forma, com certeza (...) F*** eles (os críticos). Se você for bem, vão falar m***. Se você for mal, vão falar m***. Então faça o que te faz feliz. Não importa o que eles (fãs críticos) pensam. Eu venci — declarou o novo campeão.

continua após a publicidade

A gravidade exata da lesão de Pantoja ainda não foi divulgada, assim como o tempo que o ex-campeão precisará para recuperação. Presidente do UFC, Dana White indicou que Van deverá defender seu título contra outro adversário antes de uma possível revanche com o brasileiro.

➡️ Donald Trump anuncia '8 ou 9' disputas de cinturão no UFC Casa Branca

Novo campeão do UFC pede revanche contra Pantoja

Após vencer Alexandre Pantoja em apenas 26 segundos devido a uma lesão acidental do brasileiro, o novo campeão peso-mosca do UFC, Joshua Van, surpreendeu na coletiva de imprensa pós-evento. O lutador pediu publicamente uma revanche imediata contra o rival, afirmando que Pantoja é merecedor de uma nova oportunidade.

continua após a publicidade

Mesmo com o cinturão garantido, Joshua Van deixou claro que gostaria de ter vencido o combate de outra forma. O lutador de 24 anos afirmou que, se depender dele, o próximo passo da categoria é reencontrar o brasileiro no octógono.

— Acho que ele merece. O UFC fará o que quiser, mas eu com certeza quero uma revanche com ele — declarou Van.

O desejo do novo campeão, no entanto, esbarra na questão médica. O presidente do UFC, Dana White, adotou um tom mais cauteloso. Devido à gravidade da lesão de Pantoja, o mandatário acredita que o brasileiro precisará de um tempo considerável de recuperação, o que pode inviabilizar uma revanche imediata.