A noite que prometia ser de mais uma defesa de título terminou em pesadelo para Alexandre Pantoja. No co-evento principal do UFC 323, o brasileiro perdeu o cinturão do peso-mosca para Joshua Van em uma fatalidade com apenas 26 segundos de luta. Após tentar um chute alto, Pantoja se desequilibrou, caiu sobre o braço esquerdo e deslocou o ombro, sendo impedido de continuar.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, o agora ex-campeão lamentou a forma como a derrota aconteceu e garantiu que vai "trilhar o caminho novamente".

— Fala galera, o que aconteceu hoje foi uma fatalidade, um acidente. Todo mundo que entra naquele octógono, pode acontecer o que aconteceu hoje comigo. Obviamente, não queria perder meu cinturão dessa forma. Preferia perder lutando, apanhando cinco rounds, do que perder como foi. Foi muito dolorido pra mim e pra minha família, a forma como aconteceu — desabafou.

continua após a publicidade

➡️VÍDEO: Alexandre Pantoja quebra o braço e perde cinturão no UFC

O brasileiro revelou que estava em sua melhor forma física e mental. Ele usou sua fé para tentar compreender o resultado, chegando à conclusão de que era o momento do adversário, o jovem Joshua Van, de 24 anos.

— Foi meu melhor camp, meu melhor treinamento de todos, me preparei muito. Eu nunca me senti tão calmo dentro do octógono. Eu gosto de falar isso: sempre que eu me sinto calmo, eu consigo performar muito melhor. Senti a atmosfera, aquele octógono é meu. O UFC faz parte da minha vida, lutei minha vida toda para chegar nesse momento — disse Pantoja, antes de completar:

continua após a publicidade

— Como eu falo com a minha esposa, a gente chegou à conclusão que não se trata sobre mim hoje, se trata sobre o Joshua Van. Tava no destino dele que ele ia ganhar esse cinturão hoje. Ele não iria me ganhar lutando, eu tenho certeza que eu iria vencer essa luta. Tava muito pronto pra isso, tava muito forte. Só que Deus quis assim, quis que ele ganhasse hoje à noite. Eu sou um cara muito temente a Deus, eu sei a mensagem, acredito muito nele e eu vou suportar tudo isso.

Pantoja e os cinturões do peso mosca do UFC (Foto: Reprodução Instagram Alexandre Pantoja)

A promessa de retorno

Esta foi a quinta defesa de título de Pantoja, que reinava na categoria desde julho de 2023. Apesar da derrota, ele encerrou o vídeo com uma promessa à torcida brasileira.

— Amanhã eu volto pra casa, segunda-feira eu começo a trilhar o caminho novamente pra pegar o que é meu, o cinturão do UFC. Muito obrigado por todas as mensagens com muito carinho. Eu vou voltar — finalizou.

O diagnóstico de Dana White

Em coletiva após o evento, o presidente do UFC, Dana White, confirmou a gravidade da lesão, mas não deu prazos para o retorno. — Ele deslocou o ombro. Pensei que tivesse sido o cotovelo, mas não, foi ombro. Ainda não temos uma previsão de quanto tempo ele ficará fora — explicou o mandatário.