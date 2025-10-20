UFC 321: confira card completo, horários e onde assistir
O evento acontecerá no dia 25 de outubro, com início às 11h (de Brasília)
Com duas disputas de cinturão, o UFC volta a Abu Dahbi para mais um evento numerado no próximo sábado (25). A primeira disputa do UFC 321 será entre as brasileiras Virna Jandiroba e Mackenzie Dern, seguida pela defesa de Tom Aspinall no peso-pesado contra o francês Ciryl Gane. O card preliminar está agendado para às 11h (de Brasília), enquanto o principal começa às 15h.
Além da disputa entre as palhas e os pesados pelo cinturão, o evento contará ainda com a participação de mais três lutadores brasileiros: Jailton Almeida, Matheus Camilo e Jaqueline Amorim. O "Malhadinho" é o terceiro nome do Brasil no card principal, enquanto Camilo e Amorim compõem o preliminar.
Dois cinturões em jogo no UFC 321
Aspinall x Gane
O "novo reinado" dos pesos-pesados chegou oficialmente com a aposentadoria de Jon Jones em junho deste ano, quando Tom foi promovido a campeão linear. Apesar disso, o britânico conquistou o cinturão interino da categoria, além de defendê-lo, nas vitórias contra Sergei Pavlovich e Curtis Blaydes, respectivamente. O combate, no entanto, é o primeiro de Aspinall em 2025.
Gane, por sua vez, também já foi campeão interino dos pesados, mas acabou perdendo a liderança para ninguém menos que Jones em 2023. Na época, o francês ignorou os desafios de Spinall ao afirmar que não tinha interesse no confronto. O lutador venceu Serghei Spivac e Alexander Volkov, desde então, e conquistou mais uma oportunidade de disputa ao título.
Jandiroba x Dern
Não é a primeira vez que as brasileiras se enfrentam no UFC. Com pouco mais de um ano no Ultimate, Jandiroba levou a pior para Dern que venceu por decisão unânime dos juízes. A revanche chega na disputa pelo cinturão vago do peso-palha após a saída de Zhang Weili da categoria.
Em uma fase brilhante, Virna vem de cinco vitórias consecutivas na organização, o que a colocou no topo entre as palhas. Do outro lado, apesar do retrospecto positivo, vive um período de altos e baixos no UFC com duas derrotas nas últimas cinco lutas disputadas.
Onde assistir ao evento
A temporada de 2025 do UFC está com transmissão exclusiva no streaming UFC Fight Pass em todo território brasileiro. Pela plataforma, é possível acompanhar as lutas e entrevistas que acontecem após o combate.
Veja o card completo do UFC 321
Card Principal - 15h
Cinturão Peso-pesado (até 120,2 Kg): Tom Aspinall x Ciryl Gane
Cinturão Peso-palha (até 52,1 Kg): Virna Jandiroba x Mackenzie Dern
Peso-galo (até 61,2 Kg): Umar Nurmagomedov x Mario Bautista
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Alexander Volkov x Jailton "Malhadinho" Almeida
Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Aleksandar Rakic x Azamat Murzakanov
Card Preliminar - 17h
Peso-médio (até 83,9 Kg): Ikram Aliskerov x Jun Yong Park
Peso-leve (até 70,3 Kg): Ludovit Klein x Mateusz Rebecki
Peso-leve (até 70,3 Kg): Abdul-Kareem Al-Selwady x Matheus Camilo
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Valter Walker x Louie Sutherland
Peso-pena (até 65,7 Kg): Nathaniel Wood x Jose Miguel Delgado
Peso-pesado (até 120,2 Kg): Hamdy Abdelwahab x Chris Barnett
Peso-mosca (até 56,7 Kg): Azat Maksum x Mitch Raposo
Peso-palha (até 52,1 Kg): Jaqueline Amorim x Mizuki
