Após vencer Alexandre Pantoja em apenas 26 segundos devido a uma lesão acidental do brasileiro, o novo campeão peso-mosca do UFC, Joshua Van, surpreendeu na coletiva de imprensa pós-evento. O lutador pediu publicamente uma revanche imediata contra o rival, afirmando que Pantoja é merecedor de uma nova oportunidade.

continua após a publicidade

➡️VÍDEO: Alexandre Pantoja quebra o braço e perde cinturão no UFC

Mesmo com o cinturão garantido, Joshua Van deixou claro que gostaria de ter vencido o combate de outra forma. O lutador de 24 anos afirmou que, se depender dele, o próximo passo da categoria é reencontrar o brasileiro no octógono.

— Acho que ele merece. O UFC fará o que quiser, mas eu com certeza quero uma revanche com ele — declarou Van ("I think he deserves it. Whatever UFC wants, but I do want to run it back with him for sure", na frase original em inglês).

continua após a publicidade

Joshua Van e Alexandre Pantoja no UFC 323. (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

O desejo do novo campeão, no entanto, esbarra na questão médica. O presidente do UFC, Dana White, adotou um tom mais cauteloso. Devido à gravidade da lesão de Pantoja, o mandatário acredita que o brasileiro precisará de um tempo considerável de recuperação, o que pode inviabilizar uma revanche imediata. A tendência é que Joshua Van precise defender seu título contra outro adversário antes que Pantoja esteja apto a competir novamente.

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Relembre a fatalidade

A luta co-principal do UFC 323 terminou de forma inesperada. Com menos de meio minuto de combate, Pantoja tentou um chute alto, se desequilibrou após uma tentativa de queda de Van e caiu de mau jeito sobre o braço esquerdo, deslocando o ombro. Sem condições de continuar, o brasileiro viu a luta ser encerrada e o título mudar de mãos por nocaute técnico (lesão).