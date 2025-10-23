Uma disputa entre gigantes campeões – do meio-pesado e pesado – pode estar no futuro próximo do UFC. Caso Alex Poatan realmente decida subir de categoria, é uma questão de tempo a luta contra o dono do título seja arranjada por Dana White. Antes da defesa no UFC 321 contra Cyril Gane, Tom Aspinall analisou um possível combate com o brasileiro.

— Sinceramente, me atrai como qualquer outra luta. Se o UFC oferecer, eu aceito; se não, não aceito — confirmou Aspinall, em entrevista ao "New York Post Sports".

A declaração sobre subir de categoria foi feita pelo Poatan após reconquistar o cinturão contra Magomed Ankalaev no UFC 320. Se confirmar a mudança, não seria a primeira vez que um campeão avança de divisão direto para disputar um título acima.

O mesmo aconteceu com Ilia Topuria ao subir dos penas para o leve. Na ocasião, o espanhol "abandonou" o cinturão após apenas uma defesa para disputar o título vago do peso-leve contra o brasileiro Charles do Bronx. E, assim, o lutador se tornou duplo campeão.

Apesar disso, Aspinall vive grande fase no UFC. Desde que entrou na organização, Tom nunca precisou utilizar todos os minutos de sua luta, com seis nocautes e duas finalizações no currículo. O inglês, aliás, só passou para o segundo round em uma oportunidade, em fevereiro de 2021, quando venceu Andrei Arlovski por submissão.

Tom Aspinall após defesa de cinturão interino no UFC (Foto: Reprodução/Instagram: @tomaspinallofficial)

O duelo contra o francês Cyril Gane será a primeira vez em que defende "oficialmente" o título dos pesados no UFC. Isso acontece porque o inglês lutava, até a aposentadoria de Jon Jones, pelo cinturão interino da categoria. Dessa maneira, pode-se considerar que Aspinall disputou duas vezes o campeonato.

Poatan deseja subir de categoria no UFC

Alex Poatan fez história no UFC 320 e reconquistou o cinturão meio-pesado. Após a luta brutal, que terminou com um nocaute em 80 segundos, o brasileiro revelou que havia planejado anunciar sua subida de categoria, além de desafiar Jon Jones para o evento na Casa Branca.

— Eu queria lutar no peso-pesado. Eu ia fazer um desafio, mas ok. Esquece. Sim, eu estou afim (de lutar no pesado). Eu tinha alguém em mente. Eu estou aqui para fazer meu trabalho e não para desrespeitar ninguém. Mas, sim. Esse era o meu plano: chamar o Jon Jones para lutar na Casa Branca, mas com tudo que aconteceu eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo.

No ínicio de outubro, Jon Jones perdeu o irmão, Arthur Jones, e a causa da morte não foi revelada. Ciente do momento delicado, Poatan decidiu deixar o desafio para depois, principalmente por se preocupar com o tipo de repercussão que o "convite" poderia causar.