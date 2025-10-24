O ex-campeão do UFC José Aldo atuará como comentarista do Fight do Milhão, evento que acontece neste sábado (25), em São Paulo. Organizada pelo Jungle Fight, a competição distribuirá R$ 1 milhão em premiação para o vencedor. O card completo começa a partir das 20h (de Brasília).

O "Campeão do Povo" integrará a equipe de transmissão ao lado do narrador Rhoodes Lima e da comentarista Ana Hissa. A participação de Aldo, aliás, ocorre duas semanas após sua despedida oficial do UFC no Rio de Janeiro, no dia 11 de outubro.

— Fico muito feliz com essa oportunidade. Luta é o que faço desde sempre, faz parte da minha vida. Estar na transmissão do "Fight do Milhão" é algo que me deixa animado, é um novo desafio, ainda mais dentro do esporte que me deu tantas alegrias e vitórias. Agora, do outro lado, acompanhando a nova geração, vendo esses atletas batalhando por um sonho que já vivi — disse José Aldo.

José Aldo é homenageado no UFC Rio (Foto: Reprodução/UFC)

O Jungle Fight 141 apresentará duas lutas finais durante o evento deste sábado (25). A primeira será a disputa pelo título do torneio peso-mosca feminino (até 57kg) entre as cariocas Brena Cardozo e Leidiane Fernandes.

Já na segunda luta, o manauara Arcângelo Anjo enfrentará o paulista Marcelo Medeiros pelo título dos leves (até 70kg). Esse confronto reedita um duelo anterior entre os dois lutadores ocorrido em abril do ano passado.

O ginásio do Ibirapuera servirá como palco para este evento que busca revelar novos talentos do MMA brasileiro, oferecendo uma plataforma para lutadores em ascensão. Os ingressos para assistir ao evento são gratuitos e podem ser adquiridos no site oficial do Jungle Fight.

José Aldo está marcado no MMA brasileiro

José Aldo é considerado um dos maiores nomes da história do MMA e integra o Hall da Fama do UFC na Ala Moderna. Sua carreira inclui a conquista do cinturão do extinto WEC em novembro de 2009, título que manteve quando a organização foi incorporada pelo UFC em 2011.

No Ultimate Fighting Championship, o manauara realizou sete defesas consecutivas de seu título. Ao longo de sua trajetória, Aldo acumulou 32 vitórias e sofreu dez derrotas.