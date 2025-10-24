Em pesagem, luta de brasileiras por cinturão é confirmada no UFC 321
Virna Jandiroba e Mackenzie Dern disputam cinturão no UFC 321 neste sábado (25)
As brasileiras Virna Jandiroba e Mackenzie Dern confirmaram a luta co-principal do UFC 321 pela disputa do cinturão peso-palha. Na madrugada desta sexta-feira (24), as duas lutadoras bateram o peso no limite da categoria – até 52,1 kg. Com folga, os pesos-pesados Tom Aspinall e Ciryl Gane garantiram a principal atração do evento numerado.
A noite com duas disputas de cinturão está garantida para os fãs do UFC. Na luta principal, o campeão dos pesados subiu na balança com 115,6 kg, enquanto o desafiante francês registrou 112,2 kg. Ambos estiveram com folga do limite da categoria de 120,2 kg.
Pelo lado das brasileiras, no segundo confronto mais importante do UFC 321, o peso foi batido com perfeição. Virna e Mackenzie, então, oficializaram a revanche que marca, neste sábado (25), a disputa pelo cinturão do peso-palha.
Valter Walker, Malhadinho e Jaqueline se mantêm na disputa
Apesar de 500 gramas acima, Jaqueline ainda estava no limite do UFC, já que não disputa cinturão, e confirmou a luta de abertura do evento deste sábado (25). Ainda no card preliminar, Valter Walker enfim poderá buscar o "quarto pé", em referência à sua sequência de vitórias por finalização. O brasileiro bateu com folga de quase 10 kg na categoria dos pesados, enquanto o adversário ficou apenas 300 gramas do limite.
Assim como Walker, Jailton Almeida ficou bem abaixo do valor exigido para o peso-pesado, com 107,5 kg na balança. O Malhadinho, então, confirma a luta contra o russo Alexander Volkov pelo card principal do UFC 321.
Brasileiro tem luta cancelada pelo UFC
Antes mesmo da pesagem oficial, a organização confirmou que Matheus Camilo não fará mais seu duelo com o palestino Abdul-Kareem Al-Selwady no UFC 321. A luta do brasileiro foi cancelada por problemas pessoais do rival, segundo o Ultimate. Com a saída desse confronto, Nasrat Haqparast e Quillan Salkilld, do peso-leve, se enfrentarão pela última disputa do card preliminar.
Os problemas do UFC 321 não pararam com Camilo. Com penalizações na bolsa — uma porcentagem será transferida ao rival —, o cazaquistanês Azat Maksum e o mexicano Jose Miguel Delgado ultrapassaram o limite permitido por 1,4 kg e 900 gramas, respectivamente.
Veja o card completo do UFC 321
Card Principal - 15 horas
Cinturão Peso-pesado (até 120,2 kg): Tom Aspinall (115,6 kg) x Ciryl Gane (112,2 kg)
Cinturão Peso-palha (até 52,1 kg): Virna Jandiroba (52,1 kg) x Mackenzie Dern (52,1 kg)
Peso-galo (até 61,2 kg): Umar Nurmagomedov (61,6 kg) x Mario Bautista (61,4 kg)
Peso-pesado (até 120,2 kg): Alexander Volkov (118,6 kg) x Jailton "Malhadinho" Almeida (107,5 kg)
Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Aleksandar Rakic (92 kg) x Azamat Murzakanov (93,2 kg)
Card Preliminar - 11 horas
Peso-leve (até 70,3 kg): Nasrat Haqparast (70,7 kg) x Quillan Salkilld (70,5 kg)
Peso-médio (até 83,9 kg): Ikram Aliskerov (84,1 kg) x Jun Yong Park (84,1 kg)
Peso-leve (até 70,3 kg): Ludovit Klein (70,7 kg) x Mateusz Rebecki (70,5 kg)
Peso-pesado (até 120,2 kg): Valter Walker (110,6 kg) x Louie Sutherland (119,9 kg)
Peso-pena (até 65,7 kg): Nathaniel Wood (66,2 kg) x Jose Miguel Delgado (66,6 kg)
Peso-pesado (até 120,2 kg): Hamdy Abdelwahab (120,2 kg) x Chris Barnett (118,3 kg)
Peso-mosca (até 56,7 kg): Azat Maksum (58,1 kg) x Mitch Raposo (56,9 kg)
Peso-palha (até 52,1 kg): Jaqueline Amorim (52,6 kg) x Mizuki Inoue (52,1 kg)
