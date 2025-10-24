Assista às encaradas dos brasileiros e destaques para o UFC 321

A encarada é um dos momentos favoritos dos fãs do UFC para além da luta no octógono. Após confirmarem o confronto na pesagem, os lutadores partiram para o famoso último "face off" às vésperas da noite de ação. O Ultimate volta para Abu Dhabi, neste sábado (25), para a disputa de dois cinturões no UFC 321, assim como de cards repletos de talentos.

continua após a publicidade

➡️ Comentarista do UFC analisa luta de brasileiras por cinturão: 'Insignificante'

Confira as encaradas do card principal

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Aleksandar Rakic (92 kg) x Azamat Murzakanov (93,2 kg)

Peso-pesado (até 120,2 kg): Alexander Volkov (118,6 kg) x Jailton "Malhadinho" Almeida (107,5 kg)

Peso-galo (até 61,2 kg): Umar Nurmagomedov (61,6 kg) x Mario Bautista (61,4 kg)

Cinturão Peso-palha (até 52,1 kg): Virna Jandiroba (52,1 kg) x Mackenzie Dern (52,1 kg)

Cinturão Peso-pesado (até 120,2 kg): Tom Aspinall (115,6 kg) x Ciryl Gane (112,2 kg)

Brasileiros do card preliminar no UFC 321

Peso-palha (até 52,1 kg): Jaqueline Amorim (52,6 kg) x Mizuki Inoue (52,1 kg)

Peso-pesado (até 120,2 kg): Valter Walker (110,6 kg) x Louie Sutherland (119,9 kg)

Sem Matheus Camilo, brasileiros se mantêm no UFC 321

O brasileiro Matheus Camilo teve a luta cancelada pelo Ultimate após o adversário se retirar do card. A confirmação da organização aconteceu durante a pesagem oficial na madrugada desta sexta-feira (24).

As brasileiras Virna Jandiroba e Mackenzie Dern confirmaram a luta co-principal do UFC 321 pela disputa do cinturão peso-palha. Na madrugada desta sexta-feira (24), as duas lutadoras bateram o peso no limite da categoria – até 52,1 kg.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Apesar de 500 gramas acima, Jaqueline ainda estava no limite do UFC, já que não disputa cinturão, e confirmou a luta de abertura do evento deste sábado (25). Ainda no card preliminar, Valter Walker enfim poderá buscar o "quarto pé", em referência à sua sequência de vitórias por finalização. O brasileiro bateu com sobra de quase 10 kg na categoria dos pesados, enquanto o adversário ficou apenas 300 gramas do limite.

Assim como Walker, Jailton Almeida ficou bem abaixo do valor exigido para o peso-pesado, com 107,5 kg na balança. O Malhadinho, então, confirma a luta contra o russo Alexander Volkov pelo card principal do UFC 321.

continua após a publicidade