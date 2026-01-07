UFC 324 será em Las Vegas no dia 24 de janeiro de 2026

O UFC divulgou nesta semana a ordem do card principal do seu primeiro evento de 2026. O UFC 324, que ocorre em Las Vegas, no dia 24 de janeiro, também marca a estreia da organização nos novos parceiros de transmissão, o canal aberto CBS (nos Estados Unidos) e o Paramount Plus, que também transmitirá os eventos do Ultimate no Brasil.

O UFC 324 tem, até o momento, quatro brasileiros confirmados. Dois deles farão parte do card principal, incluindo Amanda Nunes, que faz a segunda luta mais importante da noite, diante da ex-companheira de equipe Kayla Harrison.

Ex-campeã em duas categorias do UFC, a ''Leoa'' retorna ao octógono dois anos e meio depois de sua última luta e após anunciar sua aposentadoria. Movida a desafios, a brasileira tentará iniciar seu terceiro reinado no peso galo com vitória sobre Kayla, atual dona do cinturão até 61kg do Ultimate.

Abrindo o card principal, Jean Silva tentará se recuperar de uma dura derrota para o arquirrival Diego Lopes na última rodada. O peso pena da Fighting Nerds enfrenta o perigoso inglês Arnold Allen.

UFC 324: Brasil para além de Amanda Nunes e Jean Silva

Natália Silva está perto de disputar cinturão do (Foto: Divulgação/UFC)

Além de Amanda e Jean, Natália Silva e Deiveson Figueiredo também estarão em ação na porção preliminar do UFC 324. Silva enfrenta a ex-campeã Rose Namajunas e uma vitória deve deixar a brasileira muito perto de disputar o cinturão peso mosca, em posse de Valentina Shevchenko.

Já Deiveson tenta chocar o mundo diante de Umar Nurmagomedov, um dos melhores pesos galo do mundo. Ex-campeão dos moscas, Figueiredo vem de vitória na nova categoria, sobre Montel Jackson, no UFC Rio.

UFC 324 tem disputa interina de título

UFC 324 tem card completo divulgado pelo Ultimate (Foto: Reprodução Instagram ufc brasil)

A luta principal do UFC 324 terá dois dos melhores pesos leve do mundo se enfrentando pelo título interino da categoria. Enquanto Ilia Topuria, campeão linear até 70kg, tira um período sabático para tomar conta de questões pessoais, Justin Gaethje enfrenta Paddy Pimblett.

Gaethje, que já foi campeão interino em outra oportunidade, tentará tirar a invencibilidade do inglês Pimblett no UFC. Paddy tem sete vitórias em sete lutas no Ultimate, enquanto Justin vem de importante triunfo sobre Rafael Fiziev.

FICHA TÉCNICA

UFC 324

📆 Data: 24 de janeiro de 2026

⏰ Horário: A definir (preliminares) e 23h (card principal)

🌍 Local: em Las Vegas, nos Estados Unidos

📺 Onde assistir: Paramount Plus

Card Principal (23h)

Cinturão interino peso leve: Justin Gaethje (EUA) x Paddy Pimblett (ING)

Cinturão peso galo feminino: (c) Kayla Harrison (EUA) x Amanda Nunes (BRA)

Peso galo: Sean O'Malley (EUA) x Song Yadong (CHN)

Peso pesado: Waldo Cortes-Acosta (DOM) x Derrick Lewis (EUA)

Peso pena: Arnold Allen (ING) x Jean Silva (BRA)

Card Preliminar (a definir, sem ordem de lutas)

Peso leve: Michael Johnson (EUA) x Alexander Hernandez (EUA)

Peso meio-pesado: Nikita Krylov (RUS) x Modestas Bukauskas (LIT)

Peso galo: Umar Nurmagomedov (RUS) x Deiveson Figueiredo (BRA)

Peso médio: Ateba Gautier (CAM) x Andrey Pulyaev (RUS)

Peso mosca: Alex Perez (EUA) x Charles Johnson (EUA)

Peso mosca feminino: Natália Silva (BRA) x Rose Namajunas (EUA)

Peso pesado: Josh Hokit (EUA) x Denzel Freeman (EUA)

Peso galo: Ricky Turcios (EUA) x Cameron Smotherman