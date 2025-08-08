Maior ídolo? Lutaria outra modalidade? Jean Silva participa de desafio no Lance!

Maior nome no UFC hoje? - Jean "Lord Silva"

Maior ídolo no MMA? - Chuck Liddell

Melhor luta que você já teve? - Contra o Drew Dober

Luta mais desafiadora da sua vida? - Eu contra eu mesmo

Sua luta dos sonhos? - Eu contra eu mesmo

Próximo brasileiro que vai ganhar um cinturão? - Caio Borralho

Se você pudesse enfrentar alguém já aposentado, quemvocê enfrentaria? - Chuck Liddell