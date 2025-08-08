Maior ídolo? Lutaria outra modalidade? Jean Silva participa de desafio no Lance!
Jean Silva irá enfrentar Diego Lopes na luta principal do UFC Noche, que será realizada no dia 13 de setembro, no Frost Bank Center, em San Antonio, no Texas (EUA). Em entrevista exclusiva ao Lance!, o membro da Fighting Nerds participou do quadro "Trocação Franca", onde os lutadores respondem perguntas em bate-bola e revelam um pouco os gostos pessoais e objetivos na carreira. Veja o trecho completo acima.
Trocação Franca com Jean Silva
- Maior nome no UFC hoje? - Jean "Lord Silva"
- Maior ídolo no MMA? - Chuck Liddell
- Melhor luta que você já teve? - Contra o Drew Dober
- Luta mais desafiadora da sua vida? - Eu contra eu mesmo
- Sua luta dos sonhos? - Eu contra eu mesmo
- Próximo brasileiro que vai ganhar um cinturão? - Caio Borralho
- Se você pudesse enfrentar alguém já aposentado, quemvocê enfrentaria? - Chuck Liddell
- Lutaria em outra modalidade? Se sim, qual? - Sim, no boxe
Rivalidade entre Jean Silva e Diego Lopes
O lutador da equipe Fighting Nerds mantém um cartel perfeito no UFC com cinco vitórias consecutivas, todas finalizadas antes do tempo regulamentar. Esta sequência impressionante o coloca em posição privilegiada para ascender rapidamente no ranking caso supere Lopes.
A rivalidade entre os dois brasileiros não é recente. Em agosto de 2024, Jean Silva relatou que Diego Lopes o ignorou nos bastidores de um evento, cumprimentando todos os presentes exceto ele. Embora Lopes tenha contestado esta versão, o episódio intensificou a animosidade entre os lutadores.
O Noche UFC, evento criado em 2023 para celebrar a cultura hispânica dentro do calendário da organização, será realizado em território texano. Pelo segundo ano consecutivo, o evento não terá lutadores mexicanos na atração principal, repetindo o ocorrido na edição anterior.
Veja a entrevista na íntegra
